Le leader du championnat de Ligue 1 de football, l’ES Sétif, affrontera en déplacement le Paradou AC avec l’intention de conforter sa position en tête, alors que la lanterne rouge, le CA Bordj Bou Arréridj, sur une courbe ascendante, croisera le fer avec l’AS Aïn M’lila, à l’occasion de la première partie de la 25e journée, prévue aujourd’hui. L’ESS (1re, 50 pts), qui reste sur une victoire difficile face au NA Husseïn-Dey (3-2), se rendra à Alger pour défier un autre club de la capitale, le Paradou AC (10e, 34 pts), battu lors de la précédente journée par le CABBA (3-2). Si les Sétifiens bénéficieront de la faveur des pronostics eu égard à leur parcours réalisé jusque-là, le PAC aura certainement des atouts à faire valoir pour essayer d’améliorer ses statistiques à domicile (20 points pris sur 33 possibles, ndlr) et s’offrir du coup le leader.



Deux derbies à l’Ouest

Le MC Oran (3e, 44 pts), dont la direction a décidé de revenir sur sa décision de limoger l’entraîneur Kheïreddine Madoui, effectuera un court déplacement à l’Ouest pour affronter le RC Relizane (14e, 23 pts), qui a tenu en échec en déplacement le MC Alger (2-2), au stade du 5-Juillet.Le MCO, qui a vu sa série de 14 matchs sans défaite prendre fin à domicile en se faisant éliminer samedi à domicile en 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue par le WA Tlemcen (0-0, aux t.a.b : 1-4), tentera de relever la tête en dehors de ses bases, face à une équipe de Relizane qui aspire à renouer avec la victoire (dernier succès le 16 mars face à l’Olympique Médéa 1-0, ndlr).

L’autre derby de l’Ouest inscrit au programme de cette journée mettra aux prises l’USM Bel-Abbès (18e, 18 pts) à l’ASO Chlef (13e, 27 pts), qui s’annonce indécis et ouvert à tous les pronostics. L’USMBA, deuxième équipe relégable, devra impérativement réagir à la maison et amorcer sa mission de sauvetage. La dernière victoire de la formation de la «Mekerra» remonte au 26 février dernier à domicile face à la JSM Skikda (2-1). Depuis, l’USMBA ne cesse de manger son pain noir, alignant une mauvaise série de dix matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. L’ASO, sous la houlette de Samir Zaoui, cherchera à confirmer son dernier succès décroché «at home» face à la JSMS (1-0), pour s’éloigner de la zone de turbulences.



Derniers espoirs pour le CABBA

De son côté, le CABBA, bon dernier au classement (14 pts), recevra Aïn M’lila avec l’intention de préserver sa dynamique et enchaîner un sixième match sans défaite, de quoi lui permettre d’entretenir l’espoir du maintien. En revanche, rien ne va plus à l’ASAM (11e, 31 pts), battue lors des deux dernières sorties. La deuxième partie des rencontres de la 25e journée se jouera dimanche et sera marquée par l’affiche entre le MC Alger et la JS Saoura. Deux rencontres sont reportées à une date ultérieure : CS Constantine – CR Belouizdad et NA Husseïn-Dey – USM Alger, en raison de la participation de cinq joueurs du CRB et trois de l’USMA au prochain stage de l’équipe nationale A’, composée de joueurs locaux, du 13 au 17 juin, ponctué par un match amical face au Burundi à Oran.

