Le leader de Ligue 1 de football l’ES Sétif, sera en appel à Magra pour affronter le NCM avec l’objectif de creuser l’écart, alors que les derbies NA Husseïn-Dey – CR Belouizdad et WA Tlemcen – MC Oran, seront indécis et ouverts à tous les pronostics, à l’occasion de la 23e journée, prévue aujourd’hui.

Large vainqueur à la maison face à l’USM Bel-Abbès (8-0), l’Entente (1e, 46 pts) aura une belle occasion de creuser l’écart face à une équipe de Magra (14e, 22 pts), dont les résultats sont irréguliers. Les Sétifiens qui ont bien réagi après la décision de la commission de discipline de la LFP de ne pas homologuer le match nul décrocher face au RC Relizane (2-2), partiront favoris, d’autant que le NCM reste sur une défaite à Biskra (1-0), qui est venue mettre fin à trois victoires de suite, toutes compétitions confondues.



Derbies indécis au Centre et à l’Ouest

La JS Saoura (2e, 42 pts), qui s’est baladée face au RCR (5-1), effectuera un déplacement à l’Ouest du pays pour défier l’un des relégables l’USM Bel-Abbès (18e, 16 pts), groggy après l’humiliation essuyée à Sétif (8-0). La JSS est capable de revenir avec le gain du match, estiment les observateurs, d’autant que les gars de Béchar, vont compter sur l’apport précieux du meilleur baroudeur du championnat Billel Messaoudi, auteur de 16 buts, dont un quadruplé samedi dernier face au RCR. De son côté, le MC Oran (3e, 40 pts), tenu en échec samedi dernier sur sa pelouse par l’Olympique Médéa (0-0), est appelé à disputer le derby de l’Ouest face au voisin le WA Tlemcen (15e, 21 pts), qui n’a plus droit à l’erreur après deux défaites de rang.Si le MCO aspire à préserver sa position sur le podium, le WAT, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur Abdelkader Amrani, aura à coeur de réagir pour s’extirper de la zone rouge.



Le NAHD sommé de sortir la tête de l’eau

L’USM Alger (4e, 38 pts), invaincue depuis l’arrivée à la barre technique de l’entraîneur Mounir Zeghdoud, se rendra du côté de la capitale du «Titteri» pour croiser le fer avec l’Olympique Médéa (9e, 33 pts), en baisse de régime après deux matchs de suite sans victoire. Les Algérois, privés de plusieurs joueurs dont le défenseur Haïthem Loucif et le milieu offensif burkinabé Hamed Belem, blessés, aborderont ce rendez-vous en conquérants, pour préserver la belle dynamique.

Le CR Belouizdad (5e, 36 pts) et le MC Alger (7e, 34 pts), éliminés en 1/4 de finale de la Ligue des champions, tenteront de relever la tête en affrontant respectivement le NA Husseïn-Dey (17e, 20 pts) et le CS Constantine (11e, 32 pts). Signataire d’un contrat avec le NAHD dimanche, l’entraîneur Youcef Bouzidi, a fini par jeter l’éponge 24 heures plus tard, de quoi mettre les «Sang et Or» dans une situation inconfortable à la veille du derby. Le Nasria veut mettre fin à trois mois de disette en championnat (dernière victoire le 26 février, ndlr). Le MCA effectuera, quant à lui, un déplacement périlleux à l’Est pour affronter le CSC, qui reste sur une mauvaise série de quatre matchs sans victoire, toutes compétitions confondues.

Les Canaris visent le podium

La JS Kabylie (6e, 35 pts), auréolée de sa qualification aux demi-finales de la Coupe de la Confédération, accueillera l’ASO Chlef (12e, 24 pts) avec l’intention de s’approcher du podium. Le Paradou AC (9e, 33 pts), auteur de deux victoires consécutives, aspire à réussir la passe de trois. Les «Académiciens» tenteront de s’offrir cette fois-ci à domicile l’US Biskra (13e, 23 pts), vainqueur le week-end dernier chez elle face au NCM (1-0).

En bas du tableau, les équipes menacées de relégation tenteront d’amorcer leur mission de sauvetage. La lanterne rouge le CABB Arreridj (20e, 10 pts), auteur de son premier succès de la saison face à la JSM Skikda (1-0), sera en appel pour confirmer son réveil face au RC Relizane (15e, 21 pts), alors que la JSMS (19e, 14 pts) n’aura plus droit à l’erreur à la maison face à l’AS Aïn M’lila (7e, 34 pts). n

Programme de la 23e journée :

CS Constantine – MC Alger (17h00)

JSM Skikda – AS Aïn M’lila (17h00)

O. Médéa – USM Alger (17h00)

NA Husseïn-Dey – CR Belouizdad (17h00)

WA Tlemcen – MC Oran (17h00)

NC Magra – ES Sétif (17h00)

RC Relizane – CABB Arreridj (17h00)

Paradou AC – US Biskra (17h00)

USM Bel-Abbès – JS Saoura (17h45)

JS Kabylie – ASO Chlef (18h00)