Après le déroulement de trois rencontres jeudi, la 21e journée de Ligue 1 sera clôturée aujourd’hui. Cinq rencontres sont au menu. Le CR Belouizdad, leader (39 points), aura un périlleux déplacement à Chlef pour y défier l’ASO locale. L’objectif sera de gagner pour rester à l’abri de l’ES Sétif, partie s’imposer chez l’US Biskra (0/2) avant-hier, qui devient nouveau dauphin (36 points). Attention particulière aussi pour le mini-derby entre

l’USM Alger et le Paradou AC (16h) où la réaction est attendue des Usmistes qui n’ont plus gagné depuis 9 matchs.

Le Chabab le sait. Le voyage à chlef sera celui de tous les dangers. Certes, les Belouizdadis ont une marge d’erreurs de trois points mais ils comptent garder ce joker tant la route vers le sacre est encore longue. A partir de là, la victoire devient une obligation pour confirmer le succès de la semaine dernière face à la JS Kabylie et consolider le leadership : « on s’attend à une rencontre vraiment compliquée comme toutes celles à venir. On est dans une période cruciale de la saison où chaque point vaudra son pesant d’or. On va tâcher de tout donner pour que les choses aillent mieux au cours de cette période et cela passe par de bons résultats », a déclaré Sofiane Bouchar au quotidien spécialisé Compétition .

A 9 rounds de la fin, penser au titre pour une équipe aux commandes devient légitime. Toutefois, rien n’est encore acquis :« sincèrement, je trouve qu’il est beaucoup trop tôt pour en parler. Le championnat n’est pas encore fini car il reste encore beaucoup de matchs à faire. Tout ce qu’il faut faire, c’est prendre match par match et faire le nécessaire pour faire les meilleurs résultats possibles au cours des prochains rendez-vous », estime le défenseur. Ce duel contre les Chélifiens, logés à la 13e place (24 points) et condamnés à s’imposer pour s’éloigner de la zone rouge, se déroulera à huis clos. Une pression de moins pour les «Rouge et Blanc» qui espèrent profiter de l’absence du 12e homme local.



L’USM Alger courtise le succès

Si les Belcourtois sont bien placés pour jouer le titre, l’USM Alger, champion sortant, connaît une saison compliquée. Depuis le 16 janvier écoulé, les Usmistes n’ont pas goûté à la victoire. Une mauvaise série de 9 rencontres sans succès (6 défaites et 3 nuls) les a mis hors de la Ligue des Champions CAF, la Coupe d’Algérie et à une peu glorieuse 11e place dans le challenge national. Des contre-performances qui ont coûté sa place à Dziri Bilel remplacé par Mounir Zeghdoud à la tête de la barre technique.

Ce dernier commencera son aventure cet après-midi (16h) contre le Paradou AC (10e, 25 points et deux matchs en moins) au stade 5 juillet 1962 (Alger). Les « Rouge et Noir » aspirent à chiper les trois points pour amorcer la mission ascension dans l’espoir dans de terminer sur le podium, placé à 10 longueurs, et s’assurer une place dans une compétition africaine. Ceci est l’objectif fixé par Serport, le nouvel actionnaire majoritaire des « gars de Soustara » en remplacement de l’ETRHB de Haddad.



Le Nasria en grand danger !

Comme l’USMA, mais dans une posture plus délicate, le NA Hussein-Dey s’enlise dans les fins fonds du classement. Bon dernier avec 16 unités, le Nasria compile 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Pour ne rien arranger, les «Sang et Or» seront hôtes du CS Constantine (15h). les Constantinois (5es, 31 points) lorgnent sur le podium et comptent bien profiter du doute qui range les Nahdistes pour ajouter trois unités à leur compteur. La moisson complète permettrait aux « Sanafir » de revenir à un pas de la JSK, vainqueur de l’USM Bel-Abbès en match avancé jeudi (2/0). Quant aux Banlieusards d’Alger, ils risquent de mettre un pied en Ligue 2 si jamais ils perdent ce duel.

Défaite interdite aussi pour le NC Magra (15e, 19 points) qui reçoit l’AS Aïn M’lila (8e, 26 points). Incapable de gagner lors de ses 8 dernières productions, le Nadjem sera en quête d’exploit pour raviver ses chances de survies contre une ASAM qui semble bien se débrouiller dans la compétition pour sa 2e année parmi l’élite. In fine, la dernière explication sera celle qui mettra aux prises le MC Oran (6e, 29 points) et la JS Saoura (7e, 29 points) à El-Bahia. Un duel à six points susceptible de relancer le team victorieux pour intégrer le peloton de tête.

Programme de

la 21e journée :

ASO Chlef – CR Belouizdad

(16h à huis clos)

Paradou AC – USM Alger (16h)

MC Oran – JS Saoura (16h)

NA Hussein-Dey – CS Constantine (16h)

NC Magra – AS Aïn M’lila (15h)

Déjà joués :

JS Kabylie – USM Bel-Abbès 2/0

US Biskra – ES Sétif 0/2

CA Bordj Bou Arréridj – MC Alger 3/0