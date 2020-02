Ne cherchez pas trop loin pour le sommet de la 20e journée de Ligue. Il ne s’agit d’autre que du CR Belouizdad – JS Kabylie qui se tiendra au stade 20 Août 1955 (Ruisseau). Le leader qui reçoit, à 15h, le 3e du championnat. Un véritable match à six points qui risque de profiter au MC Alger, 2e avec 33 points (-1 match) et hôte du MC Oran (6e, 28 points). Au sommet, la victoire est un impératif.

Les Belcourtois ne sont pas en grande forme depuis 4 rencontres avec un seul succès seulement. Une mauvaise passe qui leur a notamment coûté leur aventure en Coupe d’Algérie qui a tourné court pour un tenant du titre. Cet après-midi, les « Rouge et Blanc » ne chercheront pas autre chose que de s’imposer devant leur public afin de retrouver la dynamique de victoires et rester aux commandes du challenge national.

Pour cela, il faudra se défaire des «Canaris» qui ont repris du poil de la bête en sortant victorieux par trois fois pour 2 nuls lors des 5 duels disputés dernièrement dont ce carton infligé à l’ASO Chlef (4/1) à l’occasion du défunt round. Un résultat qui les a relancés dans la course au titre. Walid Bencherifa, latéral gauche de la formation de Tizi Ouzou, estime qu’ « après cette victoire on a réduit l’écart à quatre points et je pense que c’est jouable. Il nous reste encore onze matchs et il faut les gérer intelligemment, surtout à domicile où il ne faut pas céder le moindre point.» Côté Belouizdadi, la panne offensive inquiète fortement avec 2 buts inscrits seulement lors des 4 rencontres disputées récemment. Le retour de Gasmi à la pointe de l’attaque est plus que jamais d’actualité pour essayer de retrouver de l’efficacité. En tout cas, pour gagner, il faudra faire trembler les filets. Surtout que les supporters, attendus en nombre, espèrent une réaction de Bousseliou & cie.



Doyen cherche confirmation

Dans la course à la succession à l’USM Alger, le MC Alger se présente comme un candidat crédible. Avec trois victoires à la file, notamment celle face à l’USM Alger lors du « Big Derby », les « Vert et Rouge » joueront, une nouvelle fois, au stade 5 juillet contre le MC Oran. Les Mouloudéen, à l’image de Hachoud, veulent enchaîner : « On n’a pas droit à l’erreur car un faux pas samedi risque de nous renvoyer à la case départ. Donc, on doit jouer avec la même hargne et la même détermination que les matchs précédents pour réussir à glaner les trois points de ce Clasico », estime le latéral droit.

Derrière, il y a une réelle menace qui s’appelle l’ES Sétif. Quatrièmes avec 30 unités, les Sétifiens visent la 10e victoire dans 11. Engagée sur deux tableau (coupe-championnat), l’Entente, qui recevra (17h) un NA Hussein-Dey (16e, 16 points) en très mauvaise posture, risque fortement d’engranger 3 nouvelles unités et, éventuellement, intégrer le podium profitant d’un possible faux-pas des équipes du « Top 3 ».



Le CS Constantine à l’affut

Avec 30 points aussi, le CS Constantine jouera à domicile contre le NC Magra relégable (18 points). Les « Sanafir » voudront profiter du soutien de leur public pour rester dans le tempo et mettre la pression sur le trio de tête. D’autant plus que l’adversaire du jour n’a remporté aucun de ses 7 derniers matchs. Pour sa part, la JS Saoura (7e, 26 points) accueillera une USM Alger (10e, 25 points) plus que jamais rangée par le doute. Les Bécharis comme les Algérois chercheront à sortir vainqueur de ce duel. Surtout les Usmistes qui sont pris dans un tourbillon de contre-performances très dangereux. Cela a poussé Dziri Bilel à la démission. C’est Farid Zemiti, son adjoint, qui se chargera de diriger l’équipe après que Bira, désigné comme successeur, a renoncé à la mission après avoir vu le rejet dont il a fait objet sur les réseaux sociaux. Cette étape enregistrera aussi les duels AS Aïn M’lila – CA Bordj Bou Arréridj et USM Bel-Abbès US Biskra. In fine, rappelons que le Paradou AC est parti s’imposer 1 but à 0 à Chlef chez l’ASO en match avancé.

Programme de la 20e journée :

CR Belouizdad – JS Kabylie (15h)

MC Alger – MC Oran (17h)

ES Sétif – NA Hussein-Dey (17h)

CS Constantine – NC Magra (17h)

JS Saoura – USM Alger (17h)

USM Bel-Abbès – US Biskra (17h)

AS Aïn M’lila – CA Bordj Bou Arréridj (15h)

Déjà joué : ASO Chlef – Paradou AC 0/1