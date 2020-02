En attendant le déroulement du derby de la capitale entre le MC Alger et l’USM Alger décalé pour lundi prochain, les sept autres duels de 19e journée de Ligue 1 se tiennent aujourd’hui. Attention particulière pour le déplacement du leader, le CR Belouizdad, qui se rendra chez l’US Biskra, l’équipe qui l’a sorti de de la Coupe d’Algérie il y a 9 jours. En cas de succès, le «Chabab » peut prendre 9 longueurs d’avance sur le Mouloudia (2e, 30 points) alors que la JS Kabylie (3e, 29 points), hôte de l’ASO Chlef

(9e, 24 points), est devant une belle occasion pour se hisser second provisoirement.

Vainqueurs difficilement du NA Hussein-Dey (1/0) dans le mini-derby lors de la précédente journée, les Belouizdadis devront confirmer le résultat loin de leurs bases en affrontant des Biskris qui auront, probablement, l’ascendant psychologique à l’entame de cette rencontre. En effet, la formation des Zibans a réussi l’exploit d’éliminer les « Rouge et Blanc », détenteurs du titre en la Coupe d’Algérie, à l’occasion des 1/8 de finale.

Les « gars de Laâquiba » auront fort à faire face à un adversaire sérieusement menacé par le spectre de la relégation car logé à la dernière place avec 15 unités. Les banlieusards d’Alger devront faire très attention pour maintenir la cadence. En tout cas, Bousseliou, unique buteur contre le «Nasria», a indiqué que lui et ses coéquipiers ne se rendent pas chez l’USB avec l’esprit de revanche « parce que le championnat ne se ressemblent pas.» Néanmoins, pour un team aux commandes, chaque rencontre doit ressembler à une finale pour préserver son trône.

Les « Canaris » provisoires dauphins ?

Derrière les Belcourtois, la JS Kabylie compte bien profiter de la réception de l’ASO Chlef pour tenter de revenir de la course au titre. Surtout que le CRB pourrait lâcher du lest cet après-midi. Toutefois, pour pouvoir capitaliser sur un éventuel faux pas des poulains de Dumas, les « Canaris », qui restent sur deux nuls, ont besoin de s’imposer contre un adversaire qui n’a plus perdu depuis le 16 novembre écoulé (6 victoires et 4 nuls).

Pour Aymen Zelfani, entraîneur des Tizi-Ouzéens qui ne peut toujours pas rester sur le banc car pas titulaire d’une licence, il n’est pas question de laisser filer plus d’unités : « après le semi-échec concédé devant le PAC, on n’a plus droit à l’erreur surtout à domicile. Le match face à l’ASO est décisif pour la suite du parcours et on ne doit aucunement le rater. La victoire est impérative et on fera tout pour l’avoir », a-t-il dit à ses joueurs. Reste désormais à savoir s’ils vont bien réagir devant leurs supporters.



La menace ES Sétif

Les poursuivants sont nombreux. A commencer par l’ES Sétif (4e, 27 points) qui n’est qu’à deux longueurs du podium. Pour cette étape, les Sétifiens n’auront pas la tâche facile car ils seront en appel à Magra où ils défieront le Nadjem local qui flirte avec la zone de turbulences (14e, 18 points). Avec 3 succès lors des 4 derniers tests, l’Entente part favorite face à un team qui n’a gagné aucun de ses 6 dernières confrontations.

Avec le même nombre de points, le CS Constantine comptent aussi s’inviter dans le « top 3 ». Pour y parvenir, les trois points qui seront mis en jeu face au CA Bordj Bou Arréridj (13e, 22 points) en déplacement sont recommandés. A deux pas des Constantinois, on retrouve le MC Oran qui sera hôte de l’AS Aïn M’lila (10e, 23 points). Eliminés de Dame Coupe par la surprise le WA Boufarik, les Oranais sont partis chercher le point du nul dans l’« Antique Cirta » il y a 5 jours. Ils essayeront de remettre la marche-avant face aux Bordjiens. Pour finir, on termine avec les deux empoignades restantes. Il s’agit de Paradou AC – JS Saoura et NA Hussein-Dey – USM Bel-Abbès. Les Pacistes (12es, 22 points) se mesureront à des Bécharis qui comptent une seule longueur d’avance. Cet affrontement est crucial pour s’éloigner de la ligne de flottaison. Une lanterne qu’ouvrent les Nahdistes (15 points) plus que jamais condamnés à l’emporter face aux Bel-Abbessiens (8es, 25 points) pour ne pas s’enliser.

Programme de la 19e journée :

US Biskra – CR Belouizdad

(15h)

JS Kabylie – ASO Chlef

(16h)

NC Magra – ES Sétif

(15h)

CA Bordj Bou Arréridj – CS Constantine

(17h45)

MC Oran – AS Aïn M’lila

(17h)

Paradou AC – JS Saoura

(16h)

NA Hussein-Dey – USM Bel-Abbès

(16h)

Décalé pour lundi 24 février :

USM Alger – MC Alger

(17h45)