Il y a 6 jours, le MC Alger mettait fin à une série de 4 défaites de suite. C’était à l’occasion du quart de finale « retour » de la Coupe arabe des clubs UAFA joué à Casablanca (Maroc) face au Raja (0/1). Un succès qui n’a, toutefois, pas suffi pour se qualifier en « quarts » après avoir perdu 2 buts à 1 à l’aller. En tout cas, le « Mouloudia » essayera de confirmer ce réveil lors de la réception du JS Saoura cet après-midi (16h) en match avancé de la 18e journée qui se poursuivra après-demain avec les 7 duels restants.

Par Mohamed Touileb

Le «Doyen» (3e, 27 points) aura l’occasion de reprendre, ne serait-ce que provisoirement, la deuxième place à la JS Kabylie en cas de succès aujourd’hui en revenant à 3 unités du CR Belouizdad, leader avec 33 points. Réaliser un bon résultat devient impératif pour les Algérois avant le « Big Derby » qui devrait se jouer samedi prochain contre l’USM Alger.

Pour ce rendez-vous contre les Bécharis, c’est Faouzi Lafri qui devra suppléer Mohamed Mekhazni intérimaire sur le banc avant la nomination de Nabil Neghiz la semaine dernière. Ce dernier ne pourra pas encore obtenir sa licence tant que le contentieux financier avec Bernard Casoni, évincé par l’ancienne direction emmenée par Foued Sakhri et qui réclame des indemnités pour résilier son contrat, n’est pas réglé. Pour sa part, le nouvel entraîneur en chef sera dans le gradins du stade Omar Hamadi de Bologhine pour suivre cette partie.

Rester dans

la course

Malgré cela, l’ancien assistant de Christian Gourcuff a exigé à ses poulains un rendement optimal. Certainement, les joueurs qui seront alignés essayeront de marquer des points pour prouver leur bonne volonté de redresser la courbe des résultats d’une équipe qui n’a plus que le championnat comme moyen de sauver la saison 2019-2020. Pour rappel, les coéquipiers du portier Farid Chaâl, toujours absent pour cause de blessure et qui verra Toual le suppléer dans les cages, ont été sortis de la Coupe d’Algérie et la Coupe arabe des clubs UAFA.

Ainsi, succéder aux Usmistes au palmarès de la Ligue 1 devient un objectif majeur.

« Neghiz est quelqu’un de très ambitieux qui a envie de jouer à fond le titre, comme nous. On est troisième au classement avec un match en moins. Après avoir manqué deux objectifs qui sont la Coupe d’Algérie et la Coupe arabe, il ne reste que le championnat pour sauver la mise », a estimé Anouar Bachta, ancienne gloire du MCA.

La JS Saoura voyage mal

Bachta, invité d’El-Heddaf TV jeudi, sait que cette opposition contre les Sudistes est capitale : « On n’a pas le choix, les joueurs doivent se surpasser ce samedi pour gagner ce match contre la Saoura », a-t-il noté en estimant que « c’est le meilleur moyen de préparer le derby face à l’USMA, même si tout le monde est totalement concentré sur le rendez-vous de samedi avant de mettre le cap sur l’affiche que tout le monde attend avec impatience.»

En face, les Saouris, huitièmes au classement avec 23 points dans la musette, tenteront de remporter leur première victoire à l’extérieur.

Chose qu’ils n’ont plus réussie depuis le 6 octobre dernier en allant l’emporter chez le CA Bordj Bou Arréridj.

Les camarades de Sid-Al Yahia-Chérif voyagent mal et leurs hôtes comptent bien les contraindre à repartir bredouilles et confirmer leur intention de lutter pour le sacre final.n