Pour la 7e rencontre de suite toutes compétitions réunies, l’USM Alger n’a pas réussi à s’imposer. Hier, à l’occasion du déplacement chez l’AS Aïn M’ila, les Algérois n’ont pas pu faire mieux que le partage de points (1/1). Pas une mauvaise opération, mais cela reste insuffisant pour recoller au peloton de tête.

Le 16 janvier 2020 les Usmistes signaient leur dernière victoire toutes épreuves confondues. C’était face à la JS Kabylie (1/0) en championnat. Depuis, ce sont 4 défaites et 3 nuls dans le dernier enregistré hier chez l’ASAM pour mettre fin à une série de 3 revers de rang. Une spirale de mauvais résultats qui a engendré deux éliminations de la Ligue des Champions CAF et de la Coupe d’Algérie. Dans cette dernière, le club avait l’habitude d’être performant. D’ailleurs, il a animé 17 finales et décroché le trophée à plusieurs reprises.

Malgré ces contre-performances et la sortie de route dans l’épreuve populaire jeudi dernier chez l’ASM Oran, la direction de l’Ittihad a décidé de maintenir Dziri Bilel en poste bien que ce dernier ait assuré qu’il était démissionnaire au sortir du duel de Dame Coupe. A partir de là, il fallait partir à Aïn M’lila pour ramener un bon résultat. «Je ne pouvais pas dire non, d’autant qu’il s’agit du club du cœur et je ne veux pas lui tourner le dos en ce moment difficile» , avait indiqué le technicien. Et la passe compliquée semble se prolonger.



Dziri, vraiment l’homme de la situation ?

Aussi, l’ancien milieu de terrain des «Rouge et Noir» avait rappelé qu’il a pris la tête de la barre technique des Algérois «en pleine crise et j’ai décidé de rester jusqu’à la fin de la saison. Je suis très honoré par la confiance de monsieur Djelloul (P-DG de Serport, repreneur du club NDLR) et je ferai en sorte d’être au

niveau des attentes. Certes, on traverse une mauvaise passe, mais je dois trouver les solutions pour redresser la barre et retrouver ainsi notre bonne dynamique en championnat.»

Malheureusement pour lui, ses poulains n’ont pas pu préserver l’avantage que leur a donné Abderrahime Hamra peu avant l’heure de jeu (56’). Comme lors de chacun des 6 précédents tests, l’arrière-garde a craqué. C’était à la 71e minute lorsque Ziad Hamza a nivelé la marque pour les locaux. A 5 jours du grand derby contre le MC Alger, prévu samedi prochain (17h45) au stade 5 juillet 1962, les Usmistes se contentent de ramener un point. Ce n’est pas la meilleure manière de préparer ce rendez-vous important sachant que, pour leur part, les Mouloudéens semblent sortir de leur crise en alignant deux succès de suite face au Raja Casablanca (Coupe arabe de clubs UAFA) et la JS Saoura qu’ils ont battue samedi en match avancé de la 18e journée de Ligue 1.

Bien que Serport ait insisté pour que Dziri reste sur le banc, la donne pourrait bien changer si jamais l’USMA ne retrouve pas des ondes positives. Oui, l’entraîneur a de bonnes intentions mais parfois ça ne suffit pas à remettre d’aplomb un groupe en perdition. Situation à vérifier lors des prochaines sorties qui s’annonce cruciales pour les champions d’Algérie sortants