Le match CR Belouizdad – CA Bordj Bou Arréridj, comptant pour la 16e journée du championnat de Ligue 1, se jouera finalement le lundi 3 février au stade 20-Août-1955 (Alger, 16h00), a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site. Fixée initialement au samedi 1er février, cette rencontre a été décalée en raison de la programmation par la CAF, le même jour et sur le même stade, de la rencontre USM Alger – Petro Atlético d’Angola, pour le compte de la 6e et dernière journée (Gr. C) de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.

La LFP a souligné que la CAF avait refusé la demande formulée par la Fédération algérienne (FAF) d’avancer cette confrontation internationale au vendredi 31 janvier. L’instance dirigeante de la compétition a rappelé que le 20-Août abritera également le dimanche 2 février (18h00), la confrontation entre l’Algérie et le Soudan du Sud, dans le cadre du 1er tour (retour) des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2020 des moins de 20 ans.

