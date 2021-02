L’Olympique Médéa, très en verve, aura un belle occasion de rejoindre provisoirement l’ES Sétif, leader du championnat de Ligue 1 de football, lors de la réception du NA Husseïn-Dey, alors que le CA Bordj Bou Arréridj et le NC Magra s’affronteront dans le choc des mal-classés, à l’occasion de la 13e journée prévue vendredi et samedi.

Auteur jusque-là d’un parcours exemplaire, l’OM (2e, 24 pts) partira favori dans son antre d’Imam-Lyes face au Nasria (13e, 13 pts) et devrait enchaîner un dixième match de rang sans défaite. Les joueurs de l’entraîneur Chérif Hadjar, sur une courbe ascendante, devront toutefois faire attention à une équipe du NAHD qui reste sur deux succès de rang en dehors de ses bases, avant de retomber dans ses travers et s’incliner lors de la précédente journée à domicile devant la JS Kabylie (0-2). Un succès de la formation du «Titteri» lui permettra de revenir provisoirement à la hauteur de l’ESS, dont le match en déplacement face à la JS Saoura a été reporté en raison de son engagement en Coupe de la Confédération. Pour sa part, l’AS Aïn M’lila (5e, 20 pts), vainqueur le week-end dernier à domicile de l’USM Bel-Abbès (1-0), effectuera un déplacement périlleux à Alger pour défier l’USMA (8e, 18 pts). Cette dernière, à l’instar de l’O. Médéa, traverse une bonne période avec six matchs sans défaite, dont cinq victoires de suite.

Les «Rouge et Noir» aspirent à poursuivre leur progression au classement et se positionner provisoirement au pied du podium, avec un match en moins à disputer face au voisin MC Alger. Le MC Oran (8e, 18 pts), sèchement battu samedi dernier en déplacement par l’ES Sétif (4-1), est appelé à relever rapidement la tête lors de la réception de l’US Biskra version Aït Djoudi (16e, 10 pts), qui s’est inclinée à domicile face au CS Constantine (0-1). De son côté, le Paradou AC (10e, 16 pts), auteur d’une large victoire sur le terrain du WA Tlemcen (4-1), enchaînera avec un autre match en déplacement, cette fois-ci face à l’USM Bel-Abbès (17e, 9 pts), dont la victoire est impérative pour quitter la zone de relégation. En bas de tableau, deux rencontres seront à suivre : RC Relizane (12e, 14 pts) – JSM Skikda (19e, 8 pts) et CABB Arréridj (20e, 3 pts) – NC Magra (17e, 9 pts).

Le CABBA, seule équipe jusque-là sans la moindre victoire depuis le début de la saison, n’a plus droit à l’erreur s’il ne veut pas compromettre déjà son avenir parmi l’élite. Cette 13e journée est tronquée de quatre rencontres : MC Alger – ASO Chlef, JS Kabylie – CS Constantine, CR Belouizdad – WA Tlemcen et JS Saoura – ES Sétif, reportées en raison de l’engagement du MCA, du CRB, de la JSK et de l’ESS dans les compétitions africaines interclubs, dont les matchs se joueront vendredi, samedi et dimanche.

