La Ligue 1 de football se poursuit avec 5 rencontres programmées demain alors que 4 autres boucleront le 12e round samedi. L’affiche de cette étape sera incontestablement ce choc entre le CR Belouizdad et la JS Kabylie, prévu ce vendredi à 15H au stade 20-Août-1955 de Ruisseau.

Par Mohamed Touileb

Malgré des prestations en demi-teinte, le « Chabab » domine la hiérarchie footballistique du pays avec 24 unités au compteur. Contraints de se contenter du point du nul lors de la précédente étape, à l’occasion de leur déplacement chez le HB Chelghoum Laïd, les « Chababiste » essayeront certainement de se relancer lorsqu’ils recevront les « Canaris ».

Ces derniers sont logés à la 9e place avec 14 unités et 2 matchs retard. Ils se rendent à Alger avec l’ambition de ramener un bon résultat. Depuis le début de l’exercice, les « Lions du Djurdjura » ont, certes, concédé beaucoup de matchs nuls (5 sur 9) mais ne se sont inclinés qu’une seule fois. C’est pour dire qu’ils sont difficiles à faire bouger. A partir de là, les hôtes du jour peuvent avoir du souci à se faire. Surtout qu’ils n’ont pas vraiment rassuré dans le rendement sous les ordres de l’entraîneur Marcos Paqueta dont la touche tarde à se manifester.



Le Paradou AC à l’affût

Derrière les Belouizdadis, le Paradou AC (2e, 21 points/-3 matchs) reste à l’affût du moindre faux pas. Les Pacistes réalisent une entame de saison très impressionnante. Ils ont gagné 7 de leurs 8 tests en concédant un seul revers. En recevant le mal-classé, RC Arbâa (11e, 8 points), les protégés de Chérif El-Ouazzani partent avec les faveurs des pronostics pour ajouter trois nouveaux points à la cagnotte et mettre la pression sur le leader.

Pour rester à Alger, on notera que le MCA s’expliquera, au stade 5-Juillet-1962, avec l’US Biskra, actuel 7e du ranking (17 points). Invaincus depuis la première journée quand ils ont été surpris par le NC Magra, les Mouloudéens comptent 19 unités en 10 tests passés. Ils peuvent se rapprocher encore plus du podium s’ils dominent des visiteurs qui n’ont gagné aucune de leurs 4 récentes sorties.



La JS Saoura en danger

Toujours pour ce qui est des équipes de tête, la JS Saoura (3e, 20 points) aura un déplacement compliqué à Constantine pour y défier le CSC (4e, 20 points). Les Bécharis seront en danger contre un adversaire qui joue lui aussi les premiers rôles. Par ailleurs, le dernier match de ce vendredi sera celui qui verra le MC Oran (15e, 8 points) et l’ASO Chlef (11e, 10 points) s’expliquer à El-Bahia. Les points de la partie seront importants pour les deux camps.

Ce 12e round se poursuivra samedi avec les duels RC Relizane-ES Sétif, WA Tlemcen-USM Alger, Olympique Médéa-NA Hussein-Dey, NC Magra-HB Chelghoum Laïd. Les Sétifiens et les Usmistes, respectivement 6es (19 points) et 8es (15 points), auront besoin de l’emporter pour ne pas voir le peloton de tête s’éloigner. Quant aux autres, la moindre unité grappillée sera importante dans la lutte pour le maintien. n

Programme de la 12e journée

Demain :

CR Belouizdad-JS Kabylie (15H)

Paradou AC-RC Arbâa (15H)

MC Alger-US Biskra (15H)

CS Constantine-JS Saoura (15H)

MC Oran-ASO Chlef (18H)

Samedi

RC Relizane-ES Sétif (14H30)

WA Tlemcen-USM Alger (14H30)

Olympique Médéa-NA Hussein-Dey (14H30)

NC Magra-HB Chelghoum Laïd (14H30)