Le MC Alger aurait pu être le grand gagnant de la 11e journée de Ligue 1 jouée hier mais il n’en fut rien. Le Doyen n’a pas profité du nul (1/1) entre le CR Belouizdad et l’ES Sétif au stade 20 août 1955 (Alger). Le Mouloudia évoluait à domicile contre l’US Biskra et était devant au score avant de se faire rejoindre (1/1). Après ce résultat, les Mouloudéens ne réintègrent pas le podium en ne comptant que 19 unités avec 10 rencontres disputées contre 24 pour les Sétifiens leaders. Ces derniers ont joué un match en plus.

Quant au Belouizdadis (3es, 19 points et 2 matchs en retard), ils voient l’Olympique Médéa, tombeur de l’ASO Chlef (2/1) à domicile, passer 2e (20 points). Médéens et Chababistes s’affrontent dans 3 jours en mise à jour. Dans les autres matchs, l’USM Alger est partie ramener le nul de chez l’USM Bel-Abbes (1/1) tandis que le RC Relizane et le WA Tlemcen se sont quittés dos à dos (0/0) tout comme le Paradou AC et l’AS Aïn M’lila. De leur côté, le CS Constantine, le MC Oran et la JS Kabylie ont profité de la réception du NC Magra, la JS Saoura et la JSM Skikda pour l’empoter 2 buts à 0, 2 buts à 1 et 1 à 0 dans l’ordre. La seule victoire à l’extérieur du jour est à mettre à l’actif du NA Hussein-Dey parti dominer le CA Bordj Bou Arréridj (1-2).M.T.

Articles similaires