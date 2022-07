Le ministre des Transports, Abdellah Moundji a appelé, mercredi, à accompagner le lancement de la ligne maritime Alger-Napoli (Italie) prévu le 24 juillet par une campagne de promotion, en proposant des prix concurrentiels pour attirer un maximum de clients à l’aller et au retour, indique un communiqué du ministère.

La décision est intervenue lors d’une réunion présidée par M. Moundji, en présence de cadres du ministère et du directeur général de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENMTV) et son staff administratif, consacrée à la révision de la politique commerciale de la compagnie, notamment de la plateforme électronique de vente de billets.

Dans le cadre de l’élargissement de l’activité de la compagnie et en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relative à l’ouverture d’une ligne maritime Alger-Napoli, le ministre a plaidé pour une campagne promotionnelle et des prix concurrentiels pour accompagner le lancement de cette ligne prévu le 24 juillet, de manière à attirer un maximum de clients à l’aller et au retour.

Le ministre a également préconisé “d’envisager l’ouverture de nouvelles lignes et destinations pour la prise en charge des préoccupations de notre communauté nationale établie à l’étranger, en tenant compte des volets économiques et de la rentabilité, voire la pérennité de ses lignes, et en accompagnant cette stratégie par un plan de développement de la flotte maritime de la compagnie et sa modernisation conformément aux standards internationaux”.

Il s’agit également “d’effectuer les travaux de maintenance nécessaires pour une exploitation optimale des moyens et d’engager une réflexion concernant l’acquisition de nouveaux navires au moyen des ressources financières disponibles”, ajoute-t-on de même source.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur l’impératif de développer une plateforme électronique dédiée à la vente de tickets et des différentes prestations à distance offertes aux voyageurs, outre la prise en charge des clients de l’ENMTV au niveau des agences commerciales et à bord des navires.

Concernant la saison estivale et la prise en charge des préoccupations des citoyens, le ministre a plaidé pour “l’accélération du lancement d’une ligne maritime urbaine reliant la pêcherie d’Alger au port de Tamenfoust en passant par la promenade des Sablettes avec la possibilité d’une extension au port de Zemmouri (Boumerdes) pour désengorger le trafic routier que connait la capitale”.