Le projet de la ligne ferroviaire Nord-Sud, Boughezoul (Médéa)-Laghouat-Djelfa est en voie d’achèvement, et ses travaux avancent à un rythme «fort appréciable», a-t-on appris, lundi, auprès des responsables en charge de ce chantier. «Le projet est au stade des dernières retouches et sa réception est attendue pour mars prochain», ont assuré les responsables en charge du projet au wali de Djelfa, Amar Ali Bensaâd, lors d’une visite de la gare ferroviaire du chef-lieu de wilaya. Selon le maître d’œuvre de la section Djelfa-Laghouat, Sid Ali Derbal, «cette ligne ferroviaire, s’étendant sur une distance de 110 km et englobant une grande gare ferroviaire dans la ville de Djelfa, est actuellement au stade des dernières retouches, notamment concernant l’aspect esthétique de la gare». Quant à la section Boughezoul (Médéa)-Djelfa (140 km), son «taux de réalisation est estimé à 98%», a indiqué son maître d’œuvre Smail Hellal, soulignant le parachèvement en cours d’un ouvrage d’art sur la route de Sidi Baizid (Nord de la wilaya). La ligne Boughezoul-Laghouat, traversant la wilaya de Djelfa sur une distance de 250 km, constitue «un soutien économique d’importance pour la région», a estimé le wali de Djelfa. Il a ajouté que «cette ligne reliant Djelfa, qui occupe une position stratégique, à la ligne Nord-Sud, va garantir une grande mobilité pour le transport des voyageurs et des marchandises, tout en assurant plusieurs destinations, notamment vers les ports, consacrant ainsi une vision économique dans les court et moyen termes». Le wali a rappelé, à l’occasion, la réception, en décembre dernier, de trois gares ferroviaires dans le cadre de la mise en service de la ligne ferroviaire Est-Ouest reliant les wilayas de M’sila et Tissemsilt, en passant par trois communes de Djelfa, El-Birine, Sidi Laâdjal et Hassi Fdoul. Durant cette visite, le chef de l’exécutif de wilaya s’est enquis des travaux de parachèvement de cette ligne ferroviaire, dont les aménagements internes et externes des gares ferroviaires de Djelfa, Ain Ouessara et Hassi Bahbah, ainsi que les travaux des ouvrages d’art et des installations d’évacuation des eaux. n

Articles similaires