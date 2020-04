Le président de la Ligue espagnole de football alerte sur l’impact de la crise liée au coronavirus, qui pourrait détruire de nombreux emplois dans le monde du football professionnel.

Javier Tebas a pris les devants concernant la reprise du Championnat d’Espagne et veut sauver le maximum d’emplois liés au sport : « Il pourrait y avoir une crise économique grave, qui pourrait détruire de nombreux emplois. Notre responsabilité est celle du football. Nous devons nous rappeler qu’en Espagne, le football professionnel, les 42 clubs, les entreprises concernées, représentent 1,37% du PIB du pays. Nous générons 180 000 emplois directs et indirects. Nous sommes concernés et nous avons tous été touchés, mais cela ne signifie pas que des stratégies ne peuvent pas être mises en place pour que la pandémie ne devienne pas aussi économique. »

Le président de la Ligue espagnole de football a récemment estimé que les clubs qui refuseraient de jouer si la Liga ordonnait une reprise du Championnat seraient sanctionnés.

