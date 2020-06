Un supporter a bravé la sécurité de Majorque et est entré sur la pelouse pour tenter de prendre une photo avec des joueurs pendant le premier match du FC Barcelone depuis la reprise du championnat, rencontre qui se jouait à huis clos samedi.

A la 53e minute de la rencontre de Majorque – FC Barcelone, un homme vêtu du maillot de la sélection nationale argentine floqué du N.10 de Lionel Messi a pénétré sur la pelouse du stade Son Moix depuis la touche, puis a tenté de prendre une photo avec le défenseur du Barça Jordi Alba, a-t-on pu apercevoir sur les images de la retransmission télé. Les faits ont également été commentés par les diffuseurs de la rencontre, en France et en Espagne. Rappelons qu’en raison de la pandémie de Covid-19, la rencontre avait lieu à huis clos.

L’homme s’est ensuite dirigé vers le rond central en courant, mais les diffuseurs ont préféré pointer alors la caméra sur le gardien blaugrana Marc André ter Stegen. Après trois mois d’interruption du football en Espagne (depuis le 12 mars) en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, le leader Barça de Lionel Messi et Antoine Griezmann disputait son premier match de retour samedi à Majorque (18e), à huis clos, dans le respect des normes sanitaires et sécuritaires.*

Il raconte son intrusion

Par ailleurs, l’adolescent fan de Lionel Messi s’est joué du service de sécurité du stade Son Moix pour se retrouver sur le terrain. Son objectif, comme l’ont rapporté divers médias dont El Mundo Deportivo, était de se prendre en selfie avec le numéro 10 du Barça. « Je l’avais planifié avant que ne s’arrête le Championnat à cause du coronavirus. Messi est mon idole », a expliqué le jeune homme d’origine française, mais résident de Majorque.

« Avant que le match soit reporté (en mars), mon idée était de prendre une photo avec Messi, a-t-il poursuivi. Mon rêve est d’avoir une photo avec lui et de le rencontrer. Mais j’ai d’abord vu Jordi Alba et je l’ai fait avec lui. Ensuite, je suis allé vers Messi, mais à cause du virus, il n’a pas voulu faire une photo. Ensuite, la police m’a fait tout effacer. Ils m’ont fait signer un document avec mes coordonnées. Ils me diront s’il y a une amende ou non. »

Le supporter a raconté comment il avait réussi à se retrouver sur le terrain : « J’étais avec des amis et je suis arrivé à la 40e minute. Je suis passé par-dessus une clôture d’environ deux mètres et une fois dans les gradins, je suis descendu par les escaliers jusqu’au terrain. J’ai pris des risques, mais au final il ne me reste rien. »

Objet de « poursuites pénales »

La Ligue nationale de foot espagnole a l’intention d’engager des poursuites pénales contre le fan de Lionel Messi qui s’est aventuré sur le terrain lors de Real Majorque-Barcelone, samedi soir (0-4). Selon le quotidien El Mundo Deportivo, La Ligue de football espagnole a condamné hier le comportement du jeune fan de Lionel Messi qui a réussi à se retrouver sur la pelouse durant le match Real Majorque-Barcelone à huis clos, samedi soir (0-4).

« Devant cet incident qui a vu une personne accéder à l’aire de jeu, sans aucune autorisation, en violation des protocoles établis dans la législation sanitaire actuelle et en désobéissant aux ordres du personnel de sécurité privé, la Liga va engager des poursuites pénales au regard de faits constitutifs de délit. En outre, la Liga veut exprimer sa condamnation absolue de ce type de comportement qui met en danger la santé des autres et l’intégrité de la compétition. »

