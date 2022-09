La rencontre entre Cadix et le Barça a été interrompue à la 81e minute à la suite du malaise cardiaque d’un spectateur dans le stade. La décision d’arrêter le match, une intervention médicale extrêmement rapide et la présence d’esprit du gardien de Cadix ont permis d’éviter le pire. Retour sur une soirée où le pire a été évité. 81e minute.

Alors que le Barça domine tranquillement Cadix, l’arbitre de la rencontre, Carlo del Cerro Grande se rend compte qu’il se passe quelque chose dans les tribunes. Il décide alors d’interrompre net la rencontre, une décision qui sera décisive dans l’issue heureuse d’une soirée pas comme les autres.

Dans les tribunes, depuis quelques instants, des supporters tentent d’attirer l’attention. Un homme, victime d’un grave malaise cardiaque, n’a plus de pouls depuis cinq minutes. L’arrêt du match a permis aux équipes médicales, et notamment celles de la Croix Rouge, présentes dans le stade de prendre en charge le supporter. Jeremias Ledesma, le gardien de Cadix, a récupéré un défibrillateur transmis par le médecin du FC Barcelone, traversé le terrain en courant pour le jeter dans les tribunes et le transmettre au secours. Dès lors, et durant une demi-heure, un silence pesant a entouré le stade. Certains joueurs, à l’image du défenseur blaugrana Ronald Araujo, avant d’être renvoyés aux vestiaires par l’arbitre, se sont mis à prier sur la pelouse.



LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ

Après l’évacuation du spectateur sur une civière, le match a pu reprendre. Ni Ansu Fati, qui s’est même excusé d’avoir marqué, ni Ousmane Dembélé, qui ont donné plus d’ampleur aux succès catalan après l’interruption (0-4), n’ont célébré leur but.

Plus tard dans la soirée, un communiqué du club de Cadix a officialisé la bonne nouvelle : «La réanimation a été positive après quelques minutes, et le supporter a été transféré à l’hôpital Puerta del Mar, où il reste en observation», a précisé la direction du club. Le pire a pu être évité au cours d’une soirée pesante où le football est passé au second plan. n

