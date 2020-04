Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé mardi le déconfinement progressif qui attend l’Espagne ces prochaines semaines. Parmi ces annonces, le retour à un entraînement «basique» et individualisé, sera autorisé à compter du 4 mai prochain pour les équipes professionnelles.

Les joueurs de Liga voient le bout du tunnel. A partir du 4 mai prochain, les ligues professionnelles du pays seront autorisées à revenir à un «entraînement basique» et les joueurs professionnels pourront reprendre l’entraînement individuel, a annoncé le gouvernement espagnol. Pedro Sanchez, le président de l’exécutif espagnol, a détaillé mardi le1s contours de la levée du confinement en Espagne : cela se fera en quatre étapes progressives, et la phase 0 débutera lundi prochain dans la majeure partie du pays. Cette «phase 0» permettra entre autres «la reprise des entraînements individuels des sportifs professionnels et de niveau national, et l’entraînement basique au sein des ligues professionnelles», a précisé Sanchez mardi. «La première phase, ou phase 0, est la phase de préparation à la transition ou phase de désescalade, dans laquelle nous nous trouvons déjà», a indiqué Pedro Sanchez. Cette annonce corrobore avec le protocole de reprise acté par LaLiga (ndlr : football professionnel en Espagne) et la fédération espagnole (RFEF), le 18 avril dernier.

