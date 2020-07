La lutte pour le titre de « Pichichi » est terminée. Sans surprise, c’est Lionel Messi, auteur de 25 buts, qui a été sacré meilleur buteur de la saison 2019/2020 du championnat d’Espagne. L’Argentin a finalement battu Karim Benzema dans son duel à distance. Muet face à Leganés lors de la 38e journée, dimanche soir, le Français reste à 21 buts. C’est le 7e titre de « Pichichi » pour Messi. Il est seul sur le trône. Encore (double) buteur ce dimanche face à Alavés lors de la dernière journée de Liga, Lionel Messi est devenu l’unique détenteur du record de trophées de «Pichichi». Auteur de 25 buts durant l’exercice 2019-2020, Messi termine meilleur buteur du championnat espagnol pour la septième fois de sa carrière et relègue ainsi Telmo Zarra et ses six «titres» au second plan.

Le génial argentin du Barça efface des tablettes la légende de l’Athletic Club des années 1940 et 1950 à l’issue d’un de ses opus les moins prolifiques. Distingué pour la quatrième saison de suite, il avait inscrit 37, 34 et 36 buts lors de ses trois précédentes campagnes. Toutes assorties d’un Soulier d’Or qu’il ne décrochera pas cette année.



« J’aurais préféré que ça arrive avec un titre »

Cette fois-ci, Messi a presque autant fait briller ses coéquipiers que marqué : 25 buts, donc, mais aussi 21 passes décisives, un autre record. Le tout sans parvenir à porter son équipe, battue par le Real Madrid dans la course au titre.

La Pulga a gagné sa course individuelle face à Karim Benzema (21 réalisations), mais ce n’est qu’un lot de consolation. « Cela pourrait devenir un record important (…) Mais j’aurais préféré que ça arrive avec un titre en Liga », avait ainsi déclaré Messi après la large victoire du FC Barcelone à Alavés ce dimanche (5-0), alors que son trophée de Pichichi n’était pas encore officiel. Il l’est maintenant. Mais cela ne change pas la donne : c’est en Ligue des champions qu’il va pouvoir, ou non, donner du relief à sa saison.

Le Top 5 des buteurs en Liga cette saison :

Lionel Messi (FC Barcelone)25 buts en 33 matches Karim Benzema (Real Madrid)21 buts en 37 matches Gerard Moreno (Villarreal)18 buts en 35 matches Luis Suarez (FC Barcelone)16 buts en 28 matches Raul Garcia (Athletic Club)15 buts en 35 matches

Les dix derniers « Pichichis » :

2019-2020 Lionel Messi (FC Barcelone)25 buts

2018-2019 Lionel Messi (FC Barcelone)36 buts

2017-2018 Lionel Messi (FC Barcelone)34 buts

2016-2017 Lionel Messi (FC Barcelone)37 buts

2015-2016 Luis Suarez (FC Barcelone)40 buts

2914-2015 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)48 buts

2013-2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)31 buts

2012-2013 Lionel Messi (FC Barcelone)46 buts

2011-2012 Lionel Messi (FC Barcelone)50 buts

2010-2011 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)40 buts