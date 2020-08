Ce qui n’était qu’un bruit de couloir semble bel et bien se confirmer. Selon Marca, Lionel Messi ne s’est pas présenté pour passer les tests de détection du Covid-19 hier matin à 10h15. Au contraire, notamment, de Luis Suarez. Des informations confirmées par l’AFP. Lionel Messi semble bien parti pour aller au clash avec le FC Barcelone. L’Argentin devait se présenter, avec ses coéquipiers, au centre d’entraînement pour effectuer des tests Covid-19 hier. Selon les informations de Marca, Luis Suarez y est arrivé seul, alors que La Pulga était attendue vers 10h15. Des journalistes de l’AFP ont confirmé cette information dans la matinée.

Il se pourrait bien que l’Argentin décide de ne pas se présenter non plus ce matin à l’entraînement, le premier avec Ronald Koeman. Messi paraît ainsi décidé à quitter le Barça, ce qui ne passera pas par le paiement d’une clause de 700 millions d’euros, si on en croit la Cadena Ser. Une information démentie par LaLiga, qui, sans citer de chiffres, évoque une « clause de résiliation » en vigueur. Reste que l’absence de Messi s’inscrit dans le cadre d’une semaine mouvementée.



Tous là… sauf Messi

Lionel Messi a ainsi envoyé un Burofax (un courrier recommandé qui a valeur de preuve devant la justice) aux dirigeants du Barça mardi via ses avocats. Ceux-ci ont aussi fait savoir à la direction du club que le joueur ne se présenterait pas à ce premier rendez-vous de présaison ni au premier entraînement du nouveau coach Ronald Koeman aujourd’hui, selon la presse espagnole. Le joueur considère qu’il n’a plus d’engagement auprès du club, ajoutent les médias locaux. La majorité des autres joueurs ont franchi le portail de l’entrée principale de la cité sportive Joan Gamper tout au long de la matinée, avant 11h.

Y compris des cadres annoncés sur le départ comme Arturo Vidal ou Suarez donc, des joueurs en convalescence comme le portier allemand Marc-André ter Stegen, ou des internationaux comme le défenseur français Clément Lenglet. Les premiers arrivants ont été Jordi Alba, Martin Braithwaite et le nouvel entraîneur Ronald Koeman, vers 09h00 hier matin, attendus par une petite trentaine de supporters devant les portes du centre d’entraînement du Barça. Avec cette absence, la « Pulga » argentine durcit le bras-de-fer avec la direction du club pour négocier sa sortie du club catalan. « Il ne se présente pas » avait titré le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo ce dimanche, lettres blanches sur fond noir, avec une grande photo de «Leo» Messi seul dans un Camp Nou vide. « Il fait front », a titré Sport ; « En rébellion », a affiché Marca ; « Plus d’huile sur le feu » a résumé L’Esportiu, au sujet d’un Messi qui fait la une de toute la presse sportive espagnole et catalane. n

Articles similaires