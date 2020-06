Dimanche soir, en déplacement chez la Real Sociedad,le Real Madrid ne s’est pas fait prier pour prendre les commandes du championnat espagnol. C’est la 10e fois cette saison que les Madrilènes se retrouvent sur le fauteuil de leader à la place du FC Barcelone. Désormais, les deux mastodontes ont 65 points chacun à 8 journées de la fin. Avec un petit avantage pour le team de la capitale, meilleur au goal-average particulier. La lutte s’annonce sans merci.

Le succès (2/1) de la bande à Zinedine Zidane contre le Barça lors du match retour, disputé le 1er mars dernier, peut peser dans le choix du champion en Espagne cette saison. Après le nul (0/0) à l’aller à Nou Camp, les « Merenegue » ont su tirer leur épingle du jeu devant leur public. Après cette victoire dans le « Clasico », il y a eu l’arrêt des compétitions. A ce moment, les « Blaugrana » étaitent leaders.



Litiges et victoire de prestige

Trois matchs après la reprise, le Barça est second. Le nul concédé chez le FC Séville a permis aux « Galacticos » de revenir à hauteur des Catalans en allant s’imposer au pays basque. Et les décisions litigieuses, il y en a eu dans ce duel décisif. Si le penalty accordé à Vinicius sur l’ouverture du score des « Los Blancos » est réglo, le break fait par Karim Benzema était entaché d’une main pour certains. Aussi, l’équipe hôte s’est vu refuser un but sur un hors-jeu que beaucoup ont jugé inexistant car le joueur n’a pas influencé le jeu directement.

Tant d’appréciations qui ne changent pas grand-chose à la donne. En tout cas, pas pour Zinedine Zidane, entraîneur de la « Maison Blanche », a déclaré ne pas avoir « revu les actions, mais on m’a dit qu’il y a bien penalty sur Vinicius et le but de Karim (Benzema, NDLR) est valable. Je ne veux pas parler de polémiques, juste penser à notre victoire méritée. J’aimerais parler du match, de football. Le reste, je ne peux rien dire dessus.»



Zidane, une main sur la 2e couronne

Zizou n’a pas trop aimé le fait que certains ressortent les histoires de referees à chaque fois. Surtout que Piqué, défenseur du rival barcelonais, a laissé entendre que le pôle de Madrid bénéficiait des faveurs arbitrales. Une manière à lui de mettre un coup de pression sur l’homme en noir car cela peut jouer psychologiquement sur la prestation de ce dernier. L’ancien meneur de jeu de l’équipe de France reconnait que « ça me dérange parce qu’à la fin, on ne parle que d’une chose : des arbitres, et on dirait qu’on n’a rien fait sur le terrain. Ce que les gens disent, nous on ne peut pas le contrôler. Nous on gagne sur le terrain et c’est ce qu’on a fait aujourd’hui. C’est une victoire méritée.»

Désormais, il reste 8 étapes pour les deux concurrents principaux avant l’épilogue de Liga. Le moindre faux pas de l’un pourrait profiter à l’autre. Au vu du calendrier, c’est les coéquipiers de Luka Modric qui ont les faveurs des pronostics. D’autant plus que Messi & cie auront un duel compliqué face à l’Atlético Madrid lors de la 33e journée.

Sans public, pour les deux teams, tout pourrait se passer. On ne peut pas trancher sur l’identité du successeur du FC Barcelone. Mais il faut dire que Zidane est devant une belle opportunité pour remporter le 2e titre de champion en tant que coach après celui de 2017. n