Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone s’apprête à vivre un été mouvementé. Le club catalan entend remodeler en grande partie son effectif. Le quotidien espagnol parle de 14 départs possibles du côté du Barça dont Umtiti et Coutinho. Dire que l’été du FC Barcelone devrait être agité semble être aujourd’hui un euphémisme. Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le Barça envisagerait de remodeler en profondeur son effectif. De nombreux noms sont évoqués et plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie. Parmi lesquels, le français Samuel Umtiti, déjà en instance de départ cet hiver, ou encore le Brésilien Coutinho, recruté à prix d’or durant le mercato hivernal 2018 et qui ne s’est jamais vraiment imposé en Catalogne. Si le FC Barcelone n’a pas encore, officiellement, dit adieu au titre en Liga (le Barça est à 4 points de l’Atlético, à 2 points du Real Madrid), le club semble déjà se tourner vers la saison prochaine. Et selon Mundo Deportivo, le président Joan Laporta veut entreprendre une refonte en profondeur de l’effectif. 14 joueurs pourraient être poussés vers la sortie, sous forme de prêts ou de transferts secs, notamment pour alléger la masse salariale des Catalans, priorité du club dans ce contexte économique compliqué dû à la crise sanitaire.



L’AVENIR DE KOEMAN EN QUESTION

Neto, Umtiti, Pjanic, Coutinho, Braithwaite sont les noms qui reviennent avec le plus d’insistance de l’autre côté des Pyrénées. Alors que la direction du Barça s’active pour se renforcer pour la saison prochaine (Aguero, Depay, Garcia sont notamment annoncés proches du club) et que son but est toujours de convaincre Lionel Messi de poursuivre l’aventure avec son club de cœur, l’avenir de Koeman n’est toujours pas réglé. En cas de départ du néerlandais, de nombreux joueurs, recrutés l’année dernière par l’ancien coach des Oranjes pourraient suivre le chemin du Néerlandais. Une réunion s’est d’ailleurs tenue entre Koeman, Laporta et Rafa Yuste, vice-président du Barça après le match nul du club face à Levante. L’avenir de l’entraineur arrivé il y a tout juste un an et sous contrat à Barcelone jusqu’en 2022 est plus que jamais en suspens.

Articles similaires