La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, est montée au créneau pour dénoncer le licenciement de travailleurs exerçant dans des filiales du groupe Sonelgaz, qualifiant la décision de «bombe» et de «séisme».

PAR NAZIM B.

Considérant qu’il s’agit d’une «compression massive d’effectifs à Sonelgaz», la première responsable du parti de gauche a dénoncé ce qu’elle a estimé comme licenciement abusif de plus que 20 000 travailleurs de Sonelgaz suite à la restructuration du groupe qui a consisté, selon elle, en la réintégration de plusieurs filiales au sein de la société-mère.

S’exprimant à l’occasion de l’installation d’une commission du parti pour la sauvegarde des organisations syndicales, Louisa Hanoune a mis en garde contre «un scénario inacceptable», appelant les pouvoirs publics à revoir leur copie dans ce secteur important et surtout vecteur de la cohésion sociale.

«C’est une bombe qui a éclaté récemment dans la deuxième plus grande société publique du pays», dit-elle, d’un ton inquiet, mettant en avant toutes les fragilités qui existent dans le monde du travail. Dans son plaidoyer pour les travailleurs, Mme Hanoune a relevé que «certains travailleurs licenciés ont 15 ou 20 ans d’ancienneté et selon la nature de leur travail, il leur sera difficile de trouver une autre société algérienne publique ou privée qui va les engager», endossant ainsi au gouvernement la responsabilité de voir les concernés se retrouver sans emploi pérenne. Et de désigner d’un doigt accusateur ceux qui ont pris une telle décision aux conséquences, dira-t-elle, douloureuses.

Quelles pourraient être les motivations d’une telle démarche si ce n’est l’intention d’ouvrir la voie à un opérateur étranger pour reprendre l’entreprise dont «nous savons qu’elle se porte bien financièrement comme l’indiquent les récentes annonces de ses responsables», dira-t-elle, non sans rappeler le contexte des ajustements structurels imposés par le FMI durant les années 1990.

Elle a relevé, dans ce registre, qu’un accord portant augmentation des salaires des travailleurs du groupe a été signé pas plus tard qu’en avril 2022, ce qui rend davantage «incompréhensible» cette décision de licencier des travailleurs. «C’est dangereux comme recette. Si on touche aujourd’hui aux emplois à Sonelgaz, on pourrait le faire demain à Sonatrach et dans la majorité des grandes entreprises publiques. La classe ouvrière en Algérie est en danger», s’alarme la cheffe du PT, qui craint une tendance de ce qu’elle considère comme «la réduction du volume de la classe ouvrière». Raison pour elle de revenir sur la nouvelle loi sur l’activité syndicale, soulignant que «les travailleurs ont besoin des libertés démocratiques pour exprimer leurs revendications, se mobiliser et défendre leurs intérêts propres et ceux de la nation».

A noter qu’une situation de malaise s’est installée au niveau de plusieurs filiales du groupe Sonelgaz (Kahrakib, Kanaghaz, Kahrif, Energa et Etterkib) et ce suite «au licenciement collectif de milliers de travailleurs contractuels», selon des alertes diffusées par les concernés sur les réseaux sociaux dès les premiers jours de la nouvelle année.

Auparavant, plus exactement, le 2 décembre dernier, un sit-in a été organisé à Alger devant le siège de la Direction générale et dans d’autres régions du pays. «Après la fusion des entreprises de travaux de Sonelgaz, nous avons été surpris par l’expulsion de la plupart ou de la totalité des travailleurs de différents grades», ont dénoncé les travailleurs sur des pages Facebook. <