L’Algérie suit avec une «extrême inquiétude»le développement de la situation en Libye et appelle à cesser les hostilités après les affrontements armés qui ont fait plusieurs morts et des blessés durant la soirée de vendredi et la journée de samedi.

Par Kahina Terki

Dans un communiqué du Ministère des Affaires étrangères, elle souligne l’importance du maintien de l’accord de cessez-le-feu (2020) qui se veut un acquis important pour restaurer la sécurité et la stabilité dans ce pays ». Elle appelle la communauté internationale et toutes les parties extérieures concernées à «œuvrer à mettre fin à l’ingérence dans les affaires libyennes et à adhérer aux efforts de relance du processus de règlement politique pacifique, afin de réaliser la réconciliation nationale et consacrer la souveraineté du peuple libyen, par la tenue d’élections libres et régulières à même de mettre un terme aux divisions et préserver l’unité et la souveraineté de l’Etat libyen ». Les combats qui ont opposé des milices de vendredi à samedi soir à Tripoli, sur fond de chaos politique avec deux gouvernements rivaux, ont fait 32 morts et 159 blessés, a annoncé hier dimanche le ministère libyen de la Santé, selon un nouveau bilan. Les affrontements qui ont eu lieu dans le cadre désormais connu de la guerre pour la prise au pouvoir à Tripoli ont opposé les partisans du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah à ceux de Fathi Bachagha. Ils se sont soldés par la mise en échec de la tentative de Fathi Bachagha de déloger le gouvernement de son rival. Selon des médias libyens, des groupes armés considérés comme neutres dans ce bras de fer politique notamment la Force al-Radaa (dissuasion), se sont rangés du côté de M. Dbeibah, jouant un rôle décisif dans l’issue des combats. Il s’agit du deuxième coup de force manqué de M. Bachagha, ancien ministre de l’Intérieur du gouvernement d’» Union»que dirige M. Dbeibah, pour tenter de déloger l’exécutif de son rival. Les affrontements sont d’une ampleur sans précédent depuis l’échec en juin2020 de la tentative du maréchal Haftar de conquérir militairement la capitale, au plus fort de la guerre civile ayant suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Hier, dimanche, la capitale libyenne était restée calme tôt. La circulation automobile a repris, les magasins ont rouvert et les gens ont nettoyé la chaussée des débris laissés par les violences de samedi. Les compagnies aériennes ont déclaré aux premières heures de dimanche matin que les vols fonctionnaient normalement à l’aéroport Maitika de Tripoli. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait appelé à l’arrêt immédiat des violences et à un véritable dialogue pour sortir de l’impasse politique en Libye. Mais le scénario d’une nouvelle flambée de violence est à redouter. <