Un cessez-le-feu est entré en vigueur hier dimanche en Libye après une intense activité diplomatique qui a vu un nouvel engagement de l’Algérie pour une solution politique dans ce pays voisin ensanglanté par plus de neuf mois de combats aux portes de sa capitale Tripoli. Bien que fragile, l’arrêt des hostilités entre les forces du maréchal Haftar et le Gouvernement d’union générale (GNA) de Fayez al-Sarraj est un signe d’apaisement et une opportunité pour un règlement pacifique de la crise libyenne.

La sacro-sainte loi qui stipule que l’Algérie ne se mêle jamais des affaires intérieures d’un pays souverain a-t-elle enfin été prise en compte par la communauté internationale ? Tout porte à le croire tant beaucoup d’espoirs quant à la résolution de la crise libyenne, ou du moins l’établissement d’un statu quo, avec un cessez-le-feu entre les belligérants sur le sol de nos voisins du Sud-Est.

Longtemps mise sous éteignoir, la diplomatie algérienne est, surprise, sollicitée à tour de bras par plusieurs pays européens et africains pour une participation effective à l’arrêt des armes dans une guerre larvée, puis déclarée, entre plusieurs factions armées en Libye.

Le résultat a été, en quelques jours seulement, un cessez-le-feu, faisant la route aux négociations pour un règlement politique à la crise qui secoue la Libye depuis la disparition du leader libyen, El Gueddafi en 2011. Les parties libyennes, le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union (GNA), Fayez al Sarradj, et le maréchal Khalifa Haftar, ont répondu favorablement à l’appel de l’Algérie, après d’intenses travaux de coulisses initiés par et avec la communauté internationale. La surprise initiale est venue du maréchal autoproclamé, Khalifa Haftar, qui avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral, espérant être suivi par une acceptation de la proposition par le GNA. C’est chose faite dorénavant, en attendant une réunion de la communauté internationale en Allemagne, une rencontre où l’Algérie a reçu un faire-part de la chancelière Angela Merkel.



Diplomatie algérienne, le retour

Tout un chacun s’accorde à reconnaître que les armes se sont tues en Libye après les efforts de l’Algérie, à sa tête le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu samedi à Alger le ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Claude Gakosso, porteur d’un message du Président congolais en sa qualité de Président du Comité de haut niveau de l’Union Africaine (UA) sur la Libye. Ce message comporte une autre invitation adressée au Président de la République pour assister à la réunion que le Comité compte tenir le 25 janvier courant.

C’était l’occasion pour la présidence de la République d’annoncer que « l’audience a été l’occasion d’évaluer la situation en Libye, ce pays frère, et l’échange de vues sur les voies à même de mettre fin aux hostilités et aux ingérences étrangères et de dynamiser le processus des négociations entre les parties libyennes ainsi que le rôle de l’UA dans la relance du processus de paix dans ce pays frère, loin de toute ingérence étrangère ». Mais pas que, puisque qu’une importante délégation libyenne des forces du maréchal Haftar conduite par Abdessalem Al Badri a effectué samedi un déplacement à Alger et a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et de hauts responsables algériens. Les discussions ont porté sur « la situation prévalant en Libye et l’examen des voies et moyens de dépasser pacifiquement la crise, loin des violences et toutes tentatives visant à imposer des solutions par la force militaire et la guerre», a précisé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. « La visite de la délégation libyenne s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Algérie visant le rapprochement des vues entre les différentes composantes et parties libyennes pour renouer avec le dialogue inclusif et parvenir, ainsi, à une solution pacifique garantissant la souveraineté et l’unité de ce pays voisin et frère dans le cadre de la sécurité et la stabilité, loin de toute ingérence étrangère », a-t-il ajouté.

Cela ne s’est pas fait tout seul, loin de là, car l’Algérie qui a été replacée sur l’échiquier international après l’élection d’un président légitime, le 12 décembre dernier, n’a pas, depuis, lésiné sur ses efforts pour faire cesser un conflit qui menaçait d’embraser toute la région Nord et orientale du Maghreb. Il faut rappeler qu’Alger avait refusé toute ingérence étrangère en Libye et a encouragé toutes les parties libyennes à réintégrer rapidement la table des compromis. Lundi dernier, en recevant le chef du GNA, Fayez El Serraj, le président Tebboune a eu à renouveler « l’attachement de l’Algérie à préserver la région de toute ingérence étrangère » au même moment où la Turquie avait décidé de montrer ses muscles en Libye, accentuant le bruit de bottes qui était l’air favori des belligérants depuis 2011.



Un cessez-le-feu inattendu

En des termes très clairs, ne faisant pas dans la démagogie, l’Algérie avait appelé la communauté internationale, le Conseil de sécurité surtout, à « prendre ses responsabilités » et à « imposer un cessez-le-feu ». Une décision courageuse à un moment où des pays comme l’Egypte, les Emirats arabes unis, la France et la Russie avaient misé sur Haftar, alors qu’Ankara menaçait de placer tous ses pions sur El Serraj, en envoyant des troupes sur place pour faire face aux rushes de l’armée du maréchal de l’Ouest.

Il faut, dès lors, convenir que l’appel d’Alger a été bien reçu mercredi par la Turquie et la Russie, dont les deux dirigeants, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, avaient agi suivant la perception adoptée par la diplomatie algérienne, en appelant à un cessez-le-feu. L’Algérie avait accueilli aussi le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, dans le cadre d’une visite officielle qui ne laissait pas un seul doute sur la thématique discutée entre Alger et Ankara. Un ballet diplomatique sur la capitale algérienne qui s’est révélé incontournable dans les âpres négociations, parfois rompues, entre les parties en guerre en Libye. Le règlement de la crise libyenne a été le maître-mot donc avec l’arrivée des chefs de la diplomatie égyptienne et italienne, Sameh Choukri et Luigi Di Maio, et les envoyés du Conseil paix et sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) et beaucoup d’autres chancelleries.

Ces efforts seront-ils actés lors de la réunion du CPS qui se tiendra à la veille du sommet de l’UA, prévu les 8 et 9 février à Addis-Abeba ? Tout porte à le croire, car l’Algérie avait dans un passé très récent réuni autour de la même table les belligérants libyens.

Une rencontre qui a été couronnée de succès avant que des« diplomates » étrangers ne se mêlent des affaires des frères libyens et ne remettent en marche l’infernale machine de guerre fratricide. C’est sans doute, eu égard aux efforts passés de l’Algérie et de sa position incontournable en Afrique, que lundi, le président congolais Denis Sassou Nguesso avait plaidé pour que « l’Afrique ne soit pas marginalisée dans la résolution de la crise libyenne, qualifiant d’inefficace et contre-productif » tout arrêté qui ne tiendrait pas compte du rôle du continent. Un avis partagé par l’Union européenne qui appelle maintenant à un apaisement de la situation et à une réussite politique en Libye.