L’ONU, qui observe avec inquiétude l’hostilité grandissante entre les Premiers ministres rivaux, Fathi Bachagha et Abdelhamid Dbeibah, appelle à la retenue et à faire valoir la solution politique…

Par Anis Remane

Depuis quelques jours, la capitale libyenne Tripoli vit au rythme des craintes d’une offensive des troupes fidèles à Fathi Bachagha, chef du gouvernement parallèle à celui actuellement en place et dirigé par son rival, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, dont il conteste la légitimité depuis décembre 2021, date à laquelle devaient se tenir des élections permettant au turbulent pays voisin de normaliser son dispositif politico-intentionnel.

Une perspective qui, aujourd’hui, semble de plus en plus improbable en raison du report sine die de ces élections par manque de consensus sur leur base juridique et de l’hostilité incessante entre l’Est et l’Ouest libyen et des soutiens que l’une et l’autre partie en conflit pour le contrôle du pouvoir reçoivent de l’étranger.

Depuis lundi 22 août, alors que la Libye était déjà sous la tension d’une nouvelle confrontation armée entre les forces alliées à Benghazi et celles fidèles au gouvernement d’«unité» à Tripoli, la nouvelle d’une attaque «imminente» des «milices» de l’Est s’est répandue comme une traînée de poudre. Des médias locaux ont rapporté au sujet de ce climat lourd de danger que les troupes fidèles au gouvernement Dbeibah ont déclaré «l’état d’urgence» et qu’elles étaient prêtes au combat. Ces mêmes sources ont fait également état de la «tentative d’assassinat», non revendiquée, à Tripoli d’un colonel des services de renseignement.

Des rapports ont aussi révélé que le Premier ministre Dbeibah avait procédé à la création d’une nouvelle structure militaire sous le nom de «Liwa Libya» et qu’il lui avait alloué un budget de 180 millions de dinars libyens pour la protection du siège du gouvernement à Tripoli. Du côté de Tobrouk, siège de la Chambre des représentants et fief de Khalifa Haftar, la défense aérienne de «‘Armée nationale libyenne» a déclaré avoir abattu un drone armé, au sud-ouest de la zone Benina près de Benghazi. Le général Ahmed Al-Mismari, porte-parole du commandement général de l’armée nationale, a affirmé que ce drone «non identifié était armé de deux missiles» et qu’il ne survolait pas cette région uniquement pour filmer, comme certains l’ont cru.



L’inquiétude de la Manul

Dans les premières heures de l’annonce de la destruction du drone, un autre officier de haut rang, le général Khaled al-Mahjoub, a annoncé que le drone abattu avait pénétré l’espace aérien de Benghazi près de la ville d’Al-Rajma et de la base de Benina et l’a abattu. Al-Rajma est le siège du commandement général de «l’Armée nationale», dirigé par le maréchal Khalifa Haftar. C’est dans ce contexte que l’ONU s’est dite «profondément préoccupée» mardi 23 août par la montée des tensions entre rivaux politiques libyens, qui fait craindre, selon les obsrvateurs, une nouvelle guerre civile. Dans un communiqué, la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) a déclaré suivre «avec une profonde inquiétude les mobilisations militaires et la menace de recourir à la force» dans le but de résoudre la crise de légitimité entre les factions rivales de l’Ouest et de l’Est libyen.

«Le recours à la force par une partie est inacceptable et ne pourra pas aboutir à (…) la reconnaissance de la communauté internationale», a averti la mission onusienne, appelant les différents rivaux à la «désescalade immédiate». L’impasse politique et la crise qui secouent la Libye «ne peuvent être résolus par la confrontation armée», a averti la Manul.

Cette crise s’est aggravée, en février dernier, lorsque le Parlement siégeant dans l’Est a désigné Fathi Bachagha, ancien ministre de l’Intérieur, comme nouveau Premier ministre, alors que le chef de l’exécutif installé à Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, refuse de lui céder le pouvoir. Récemment le gouvernement Bachagha a lancé un appel aux «hommes honnêtes de Libye» à ne pas devenir «les soldats des injustes», en allusion au camp Dbeibah dont le gouvernement, a-t-il dit, «est désormais obsolète et illégitime». «Le gouvernement libyen, sous la direction de Fathi Bachagha, met en garde tous sans exception qu’aucune injustice ou combat ne viseront ceux qui se rangeront du côté de la légitimité», a ajouté M. Bachagha mardi 23 août. Depuis sa désignation par le Parlement, il tente, sans succès, d’entrer à Tripoli pour y asseoir son autorité, menaçant dernièrement de recourir à la force pour y parvenir, après avoir d’abord écarté l’option militaire. Les affrontements entre groupes armés fidèles à l’un ou l’autre des Premiers ministres sont devenus récurrents. Le 22 juillet, des combats à Tripoli avaient fait 16 morts, dont au moins un enfant, et une cinquantaine de blessés.

En mars 2022, l’ONU s’était inquiétée de la «polarisation politique» en Libye, un terme utilisé par son Secrétaire général, António Guterres, à l’issue d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre Fathi Bachagha. Il a noté que les milices du mont Nefousa, qui avaient organisé un grand défilé militaire, samedi 20 août, ont affirmé qu’il n’y a pas d’issue à la crise libyenne en dehors des élections. <