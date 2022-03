La Compagnie libyenne de pétrole (NOC) a annoncé mardi avoir levé l’état de «force majeure» sur deux sites pétroliers bloqués par un groupe «hors-la-loi», et la reprise de la production sur l’un d’entre eux.

L’état de «force majeure», une mesure qui permet l’exonération de la responsabilité de la NOC en cas de non-respect des contrats de livraison, a été levé sur le site al-Charara et al-Fil, a affirmé la compagnie dans un communiqué.

Les vannes situées à al-Riyayna, une localité à environ 140 km au sud-ouest de Tripoli, fermées depuis dimanche ont été rouvertes dans la nuit de lundi à mardi, «permettant la reprise de pompage du brut» depuis al-Charara.

Des difficultés techniques dues à la fermeture forcée des vannes empêchent toutefois la réouverture du champ al-Fil, situé dans le bassin de Morzouq à 750 kilomètres au sud-ouest de Tripoli, où la production n’a pas repris.

Les vannes permettant l’acheminement du brut depuis ce site «n’ont pu être rouvertes à cause d’actes de vandalisme (…) nécessitant l’intervention d’une équipe technique» pour effectuer des réparations, selon le communiqué.

Le champ d’al-Charara, situé à environ 900 km au sud de Tripoli, produit en temps normal 315.000 barils par jour, sur une production nationale de plus de 1,2 million de barils par jour, contre 1,5 à 1,6 million avant 2011.

Articles similaires