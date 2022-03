L’Algérie est disposée à mener une initiative diplomatique visant à rapprocher les frères ennemis libyens et à les réconcilier autour d’un projet politique consensuel leur permettant de se mettre à l’abri de nouvelles querelles et de scissions susceptibles de mettre en péril le processus déjà laborieux d’unification en cours depuis des années. Cette offre diplomatique a été exprimée au Qatar par le chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra.

Par Halim Midouni

Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger s’est exprimé en effet sur le dossier libyen lors du 20e forum international de Doha, la capitale de cette monarchie du Golfe. Il est intervenu à une séance de travail sur « l’instauration de la stabilité en Libye » au cours de laquelle il a relevé l’importance pour la Libye de respecter le calendrier électoral mis en place sous la houlette des Nations et devant conduire le pays à l’organisation d’élections présidentielle et parlementaire. La tenue de ce double scrutin reste malheureusement prisonnière de conflits de leadership internes, de calculs et de concurrences qui opposent l’Ouest à l’Est Libyen et qui se sont étendus dernières jusqu’à l’intérieur des rangs respectifs aux deux camps hostiles.

Ces luttes intestines, encouragées en sous-main ou exacerbées par l’intervention directe ou indirecte d’acteurs internationaux, ont conduit jusqu’à aujourd’hui à la mise en place de deux gouvernements rivaux et à brouiller davantage l’horizon politique que les Libyens veulent atteindre par l’organisation d’une consultation populaire et la mise en place d’institutions légitimement élues. La situation est devenue telle que plus aucun observateur sérieux ne se hasarde au pronostic de quand les Libyens organiseront enfin cette consultation populaire qui était, rappelons-le, prévue à la fin de l’année dernière avant d’être retardée pour une date inconnue. « Partant de sa propre expérience, l’Algérie souligne l’importance de la consécration de la réconciliation nationale en Libye de manière à régler les différends et resserrer les rangs, loin de la loi du plus fort », a dit Ramtane Lamamra pour formuler l’offre de médiation algérienne qu’il inscrit dans le double cadre africain de l’UA et des Nations unies à trouver une issue politique à la crise libyenne. « L’Algérie réitère sa disponibilité à partager son expérience réussie en la matière tout en accompagnant les frères libyens pour concrétiser cet important projet en coordination avec la Commission de haut niveau relevant de l’Union africaine chargée de ce dossier ».

Il a relevé la nécessité d’éviter la pluralité des processus et des initiatives, pour ne pas « affaiblir le rôle pivot des Nations Unies », notant en revanche l’opposition de l’Algérie aux processus de « tourisme politique », dont les « auteurs sont en quête d’un rôle régional fictif, au détriment des principaux intérêts du peuple libyen frère », a-t-il ajouté sans préciser de quels auteurs il s’agit. Le chef de la diplomatie algérienne a surtout jugé impératif que les échéances électorales attendues en Libye – et qui ne viennent pas – ne se transforment pas en « une fin en soi », ajoutant que ce rendez-vous important « dépend du progrès réalisé en termes de processus, tous censés fonctionner de manière harmonieuse et complémentaire pour atteindre l’objectif ultime de sortie de crise », d’où la nécessité d’accorder le même intérêt aux processus politique et sécuritaire, au vu de leur corrélation et de leur influence mutuelle ».

M. Lamamra, qui a souligné l’importance de maintenir le cessez-le-feu comme « l’acquis le plus important réalisé au cours des deux dernières années », a déclaré que « le retour de la stabilité en Libye exige la contribution de tous les enfants de ce pays dans le cadre d’un projet national inclusif ».

L’offre de médiation algérienne et la gravité diplomatique du propos du chef de la diplomatie interviennent dans le contexte inquiétant de l’installation par la Chambre des députés de Tobrouk du gouvernement de Fathi Bachagha et le refus de Abdelhamid Dbeibeh ; chef du gouvernement d’Union, de se retirer du pouvoir. Une situation d’où pointe le scénario d’une scission politique, géographique et économique entre l’Est et l’Ouest Libyen. <