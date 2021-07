Le premier vice-président du Haut Conseil d’Etat libyen, Mohamed Baqi, est décédé samedi, des suites de son infection par le coronavirus (Covid-19), ont rapporté des médias locaux. Dans un communiqué relayé par l’agence de presse libyenne (LANANEWS), Khaled Al-Mechri, président du Haut Conseil d’Etat libyen a déclaré qu’»avec une grande peine et tristesse, nous pleurons la mort de notre collègue Mohamed Baqi, le premier adjoint du Haut Conseil d’Etat, qui est connu pour son dévouement à son travail et son amour pour son pays». Al-Mechri a présenté ses «condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à tous ses collègues du Haut Conseil d’Etat», selon le communiqué. Le porte-parole du Haut Conseil, Mohamed Nasser, a déclaré que Mohamed Baqi est décédé des suites de son infection au coronavirus. Mohamed Baqi est originaire du sud de la Libye. Il a été membre du corps professoral de l’Université Sebha (Sud). Récemment, la Libye subit une augmentation des taux d’infections au coronavirus, en enregistrant un bilan total de 217 434 cas de virus, dont 3 253 décès, et 182 785 cas de rémission, jusqu’au soir du jeudi dernier.

