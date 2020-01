La visite en Algérie du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan s’inscrit dans les discussions devenues denses concernant la situation en Libye, le sujet le plus brûlant actuellement.

Le rôle de ce pays du Golfe dans le désordre libyen reste sujet à questionnement à cause notamment de la position géographique de ce pays et des intérêts qui pourraient le lier à la Libye. Dotés d’une force financière importante, capable d’influer les positions diplomatiques les plus diverses, les Emirats arabes unis semblent jouer un rôle néanmoins ambigu en Libye. L’arrivée à Alger du ministre émirati des Affaires étrangères, quelques heures seulement après le départ du président turc Tayyip Erdogan, n’est pas anodine. Les deux pays se livrent une guerre froide par Libye interposée, où chacun tente d’imposer ses vues. L’Algérie étant revenu au premier plan diplomatique dans ce dossier, il semble devenu impératif pour les deux camps de tenter de se rapprocher d’Alger. En Libye, Ankara et Abu Dhabi soutiennent chacun une partie antagonique. Ce qui ne se fait pas sans tension. Le gouvernement de Tripoli a récemment dénoncé « la position hostile » des Emirats arabes unis qui auraient fait de Abou Dhabi « une plateforme médiatique pour les milices qui attaquent la capitale libyenne ». Soutenant actuellement le maréchal Khalifa Haftar dans sa tentative de contrôler le pays, les Emirats et d’autres acteurs tentent de juguler l’influence turque en Libye. Depuis le premier jour de la campagne militaire lancée par le maréchal Haftar à la mi-mai 2014, les soutiens ne se faisaient pas discrets. « Cette idée de venir depuis l’étranger, armer, financer, soutenir politiquement le maréchal Haftar, est une idée égyptienne et saoudienne. Et au bout de quelques mois, les Emiratis ont compris que c’était effectivement une idée qui pouvait être viable et ont commencé à soutenir le maréchal Haftar », estime Jalel Harchaoui, chercheur au Clingendael Institute, aux Pays-Bas pour la radio française RFI. Mais en quoi consiste concrètement le soutien de Abu Dhabi aux troupes de Haftar ? Les Emiratis « fournissent surtout une protection diplomatique par rapport au fait de venir violer systématiquement et de manière tout à fait grossière la loi internationale, c’est-à-dire l’embargo de l’ONU contre les armes. Quand les violations se font au profit du maréchal Haftar, il y a toute la diplomatie émiratie qui est mise en branle et, effectivement, on a la certitude que Washington n’abordera jamais le sujet, que Paris n’abordera jamais le sujet et ainsi de suite. C’est en partie pour cela que le Conseil de sécurité de l’ONU n’aborde jamais spécifiquement les violations de l’embargo contre les armes qui favorisent le maréchal Haftar », note Harchaoui.

Guerre de positionnement

Dans le désordre libyen, où plusieurs acteurs s’activent, se déroule une véritable guerre de positionnement. L’arrivée systématique de groupes armés ayant activé en Syrie et l’usage de certaines armes inquiètent les pays de la région. Certains acteurs auraient mis en place des bases militaires, ce qui renseigne sur leurs intentions dans ce pays, déstabilisé depuis l’intervention de l’Otan en 2011. « Les drones émiratis ont déjà commencé à être utilisés bien avant la bataille de Tripoli, qui a démarré le 4 avril. Ils ont été utilisés, par exemple, pour la bataille de Derna, qui a commencé en mai-juin 2018. Ce qui est très intéressant, c’est que les Emirats arabes unis ont commencé la construction d’une base aérienne à eux. Ce n’est pas une base aérienne libyenne. Elle est située en Libye, à environ 100 kilomètres au sud de Benghazi.

La base a été inaugurée en juin 2016, comme rapporté par le panel des experts de l’ONU. Elle est entièrement illégale et vient en violation et en contravention de l’embargo contre les armes et les drones qui sont utilisés absolument tous les jours », ajoute Jalal Harchaoui.n

