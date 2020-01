La situation en Libye risque bien, comme prévu, de connaître un durcissement après que l’appel à un cessez-le-feu, lancé notamment par Ankara et Moscou, ait été rejeté par le Maréchal Khalifa Haftar. Ce dernier ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin, quitte à mettre toute la région dans la difficulté. Et probablement faire irrémédiablement basculer Tripoli dans une situation sécuritaire intenable.

Au même moment à Alger, le ballet diplomatique bat son plein. Les pays directement concernés par le conflit semblent vouloir rassurer Alger ou bénéficier de son expertise concernant le bourbier libyen. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio. Une rencontre durant laquelle a été convenu « la nécessité d’intensifier les efforts pour un cessez-le-feu immédiat, préludant à la reprise du dialogue entre les parties libyennes belligérantes à même de trouver une solution politique qui garantisse l’unité du peuple libyen et l’intégrité territoriale de la Libye et préserve la souveraineté nationale, loin de toute pression et ingérence étrangère ». Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a qualifié la coordination avec l’Italie sur ce dossier de « très bonne », réitérant la position d’Alger : « solution politique » et « refus de toute intervention militaire » dans ce pays. Le ministre italien a souligné que « tout le monde est d’accord pour un cessez-le-feu en Libye » et donc « il est temps de mettre tous les pays et toutes les personnes autour d’une table et trouver la solution permettant de garantir la paix dans cette région ». L’Algérie, qui semble reprendre son rôle traditionnel de médiateur, est devenue un lieu couru. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Chokri a également fait le déplacement qu’il fallait en ces temps de tension. Le Président Tebboune a affirmé que « les expériences ont démontré que la force militaire ne résout pas les problèmes, car la solution politique demeure la seule issue pour les crises, quelle que soit leur gravité ». « L’Algérie refuse que le sang de nos frères libyens soit le tribut à payer pour la préservation des intérêts étrangers dans ce pays », a-t-il souligné.



Berlin : nouveau départ ?

En filigrane des différentes concertations transparaît la Conférence de Berlin dont la date n’est toujours pas fixée. Entre Alger et le Caire a été convenu de faire de cette Conférence « un nouveau départ pour trouver une solution politique à la crise libyenne. Et une plus grande coordination, concertation et action communes, au regard de la capacité de l’Algérie et de l’Egypte d’apporter une contribution précieuse pour mettre fin rapidement aux souffrances du peuple libyen ». Erdogan et Poutine ont aussi exprimé leur soutien à une conférence internationale prévue initialement en janvier pour retourner au processus politique sous l’égide des Nations unies.

L’Algérie a appelé la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à « prendre ses responsabilités » et à « imposer un cessez-le-feu ». L’appel d’Alger a été suivi mercredi par la Turquie et la Russie pour un cessez-le-feu à partir de dimanche 12 janvier à minuit. Un cessez-le-feu qui reste à réaliser sur le terrain. L’Union européenne a promis d’intensifier ses efforts pour parvenir à une solution pacifique à la crise libyenne et empêcher ce pays de devenir le théâtre d’une guerre par procuration. Ces multiples appels ne semblent pas en tout cas avoir d’écho. Le maréchal Khalifa Haftar a annoncé jeudi la poursuite de son offensive. Un conseiller du maréchal Haftar a souligné toutefois qu’il ne s’agit pas d’un rejet de l’initiative mais plutôt de « conditions qui doivent être remplies » avant tout cessez-le-feu. Ce rejet de Haftar conditionné a été précédé d’un communiqué dans lequel Paris, Le Caire, Nicosie et Athènes considèrent « nuls et non avenus » les deux accords signés en novembre entre Ankara et le GNA, le second permettant à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale. La posture anti-Ankara semble manifeste. Même l’Italie non signataire du communiqué n’est pas en reste. Rome semble voir d’un mauvais œil le rôle grandissant de pays comme la Turquie ou la Russie en Libye, sa zone d’influence historique. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a reçu mercredi le maréchal Haftar à Rome et l’a appelé à cesser son offensive. Sur le terrain, les combats font toujours rage au sud de Tripoli où les troupes de Haftar tentent d’entrer dans la ville, après avoir fait tomber Syrte, verrou stratégique entre l’Est et l’Ouest.