Le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar ne semble pas croire à l’option du dialogue pour mettre fin à la crise armée dans son pays. Après son échec militaire à prendre le contrôle de Tripoli et de l’Ouest libyen, les récents évènements auxquels il est directement associé plaident, aujourd’hui, en effet, pour un ancrage défensif plus fort dans son fief de la Cyrénaïque.

Cette évolution indique que M. Haftar cherche à gagner du temps tout en se prémunissant contre un scénario qui verrait le gouvernement de Tripoli (GNA) organiser avec l’aide désormais stratégique de la Turquie une offensive militaire contre ses positions et déborder la ligne de démarcation qui les sépare à Syrte. Une région que l’Egypte, qui le soutient, considère comme une «ligne rouge» à ne pas franchir au risque d’une escalade et d’une nouvelle complication du conflit libyen.

C’est ainsi qu’on peut décrypter la déclaration, hier, du parlement basé dans l’est du pays. Pro Haftar, il s’est dit d’accord avec une intervention militaire de l’Egypte en cas de «menace». «Aux forces armées égyptiennes d’intervenir pour protéger la sécurité nationale libyenne et égyptienne, si elles voient une menace imminente pour la sécurité de nos deux pays», a indiqué dans un communiqué diffusé dans la nuit de lundi à mardi le Parlement. Il réagissait à un discours du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi le 20 juin, dans lequel il avait menacé d’intervenir en Libye, en réaction à une implication directe de la Turquie.

«Nous appelons à des efforts concertés entre les deux pays frères, la Libye et l’Egypte, pour assurer la défaite de l’occupant envahisseur (la Turquie) et préserver notre sécurité nationale commune», a ajouté le parlement dans son communiqué. «Les dangers posés par l’occupation turque représentent une menace directe pour notre pays et pour les pays voisins, surtout pour l’Egypte», a-t-on ajouté de même source.



Alger lutte contre un scénario de partition

Ces nouveaux développements renseignent sur la difficulté de l’action diplomatique, algérienne notamment, pour parvenir à une conciliation durable entre les frères ennemis libyens. Pour Alger, le grand défi est de lutter contre les facteurs d’une partition territoriale en Libye. «Nous ne voulons pas séparer (les Libyens) ou prendre une position qui pourrait compromettre l’intégrité territoriale, l’avenir, la paix et l’unité de la Libye», a déclaré le chef de la diplomatie Sabri Boukadoum à l’agence turque Anadolu, en marge d’une visite récente à Rome.

L’Algérie appelle également à la nomination rapide d’un émissaire onusien pour la Libye, un poste demeurant vacant depuis la démission en mars du médiateur libanais, Ghassan Salamé. «Nous insistons sur la nomination d’un représentant spécial du secrétaire général dès que possible», déclaré à Anadolu le ministre algérien des Affaires étrangères.

La Libye est déchirée par un conflit entre deux pouvoirs rivaux: le Gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU et basé à Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l’Est et une partie du Sud. Avec l’appui d’Ankara, les forces loyales

au GNA ont engrangé d’importantes

victoires depuis début juin, reprenant le contrôle de l’ensemble du nord-ouest de la Libye. Les troupes du maréchal Haftar n’ont pour leur part cessé de reculer ces derniers mois, essuyant des revers qui ont signé l’échec de leur offensive sur Tripoli lancée en avril 2019. <