La session du Forum de dialogue politique libyen a débuté, mercredi, pour discuter de la proposition d’une base constitutionnelle, sous les auspices de l’ONU, indique un communiqué de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL). La MANUL animera une réunion virtuelle de deux jours du Forum de dialogue politique libyen les 26 et 27 mai pour discuter de la base constitutionnelle proposée par le comité juridique issu du forum pour les élections législatives et présidentielles qui se tiendront le 24 décembre 2021, selon le communiqué publié sur le site de la mission de l’ONU. Sur la base de l’engagement de la MANUL à faire respecter les principes de transparence, qui ont caractérisé le processus de dialogue depuis son début, la réunion virtuelle de deux jours du LPDF sera diffusée en direct sur la Web TV de l’ONU et la page Facebook de la MANUL, indique la même source. Entre le 7 et le 9 avril, le Comité juridique du LPDF a réussi à élaborer un projet de proposition constitutionnelle, contenant 47 articles, dont 6 autres sont encore en suspens. Les membres du Forum ont été chargés de discuter et de trancher cette question. Il y a une semaine, la délégation d’appui des Nations unies en Libye a appelé à une réunion du LPDF, afin de discuter de la base constitutionnelle pour d’éventuelles prochaines élections.

La situation en Libye a connu une amélioration après l’élection d’une Autorité de transition. Elle rassemble, en effet, un gouvernement d’unité et un conseil présidentiel, chargés de conduire le pays aux élections législatives et présidentielles le 24 décembre prochain.

(APS)

