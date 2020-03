La Mission d’Appui des Nations Unies en Libye (Manul) a appelé hier tous les Libyens à coopérer de sorte à faire face au coronavirus qui avance au rythme d’une pandémie touchant de plus en plus de pays.

« COVID-19 n’a aucune affiliation et franchit toutes les lignes de front. Nous appelons tous les Libyens à unir leurs forces immédiatement avant qu’il ne soit trop tard pour faire face à cette menace écrasante et à propagation rapide, qui nécessite de consolider toutes les ressources et tous les efforts pour la prévention, la sensibilisation et le traitement des victimes potentielles », écrit la Manu dans un communiqué publié hier sur son site.

Elle souligne qu’elle « encourage la mise en place d’un mécanisme consolidé pour faire face à COVID-19 en Libye en étroite collaboration avec l’OMS et d’autres agences des Nations Unies sur le terrain, et les amis de la Libye. La famille des Nations Unies en Libye est prête à continuer d’aider les Libyens à faire face à cette menace ».

La Manul souligne qu’elle joint son appel à celui lancé par les partenaires internationaux à toutes les parties au conflit libyen pour déclarer la cessation immédiate des hostilités sur le plan humanitaire ainsi que l’arrêt du transfert continu de tous les équipements et personnels militaires en Libye, afin de permettre aux autorités locales de répondre rapidement au défi de santé publique sans précédent posé par COVID-19. De son côté, l’Organisation des Nations-Unies a encore réagi à la poursuite des combats à Tripoli, déplorant une situation qui continue à prendre en otage les populations civiles libyennes.

« Les 13 et 14 mars, des tirs d’artillerie lourde sur la base d’Al Nawasi à Soug Al Jumaa ont touché une zone résidentielle voisine, blessant apparemment deux civils et causant de lourds dommages aux infrastructures civiles », a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, estimant à 749.000 le nombre de personnes qui restent dans les zones touchées par les combats à Tripoli et dans les environs, dont près de 345.000 personnes dans les zones de front.

Dans le même élan que l’ONU, les organisations humanitaires continuent d’appeler toutes les parties à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire de protéger les civils et les infrastructures civiles et d’éviter l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées, compte tenu de leurs effets aveugles probables,

a-t-il rappelé. Les opérations humanitaires ont apporté une assistance à plus de 400.000 personnes en Libye en 2019, dont 95.000 touchées par les combats à Tripoli et ses environs, a précisé le même intervenant.

De multiples efforts internationaux ont été entrepris, et se poursuivent, afin de rapprocher les deux belligérants, le maréchal Khalifa Haftar et Fayez Al-Sarraj président du Conseil présidentiel du GNA, en vue de rétablir la paix en Libye en crise depuis 2011.<