Par Kahina Terki

La conseillère des Nations unies pour la Libye, Stephanie Williams, a indiqué dimanche soir que «l’impasse politique dans le pays ne pouvait être surmontée que par un cadre constitutionnel consensuel». «Je crois que l’impasse politique actuelle (en Libye) et la crise récurrente du pouvoir exécutif ne peuvent être surmontées que par l’adoption d’un cadre constitutionnel consensuel», a indiqué Mme Williams dans une déclaration publiée à l’occasion de la fin de son mandat.

«Les dirigeants libyens ont clairement une responsabilité envers leurs concitoyens et les générations futures de faire les concessions historiques nécessaires pour permettre les percées nécessaires», a ajouté Mme Williams. La diplomate américaine a dit, en outre, «apprécier l’engagement de la Commission militaire mixte 5+5 à maintenir l’accord de cessez-le-feu et à faire avancer les plans visant à unifier les institutions militaires et à organiser le départ des mercenaires et des forces étrangères qui violent la souveraineté libyenne».

Dans les faits, les efforts de médiation menés par la conseillère spéciale pour la Libye, depuis sa désignation à ce poste, le 6 décembre 2021, sont restés sans résultats politiques probants. Entre Tripoli et Tobrouk, qui abritent les parties libyennes rivales, en course pour le contrôle du pays, les lignes n’ont pas bougé. La tenue d’élections demeure prisonnière d’un accord qui ne semble pas à l’ordre du jour du gouvernement de Tripoli et du camp de Khalifa Haftar dans l’est libyen.

Dimanche, en soirée, dans son évocation de la situation en Libye, le Chef de l’Etat s’est interrogé sur l’existence d’une véritable volonté pour régler la crise dans ce pays, faisant état de parties qui œuvrent à exacerber les tensions à chaque fois que ce pays se rapproche du dénouement.

«Nous sommes pour la légitimité et en faveur des résolutions du Conseil de sécurité. Nous soutenons l’initiative d’unification des rangs des frères libyens ainsi que la solution interlibyenne loin de toute ingérence», a expliqué le président Tebboune.

Jeudi 28 juillet 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution prorogeant de trois mois le mandat de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), soit jusqu’au 31 octobre 2022 en tant que «mission politique intégrée». Sur un total de 15 pays, 12 ont voté en faveur de la résolution lors d’une session du Conseil de sécurité tenue au siège des Nations unies à New York, excepté le Ghana, le Kenya et le Gabon qui se sont abstenus. La résolution numéro 2647 a appelé «toutes les parties à s’abstenir de tout acte susceptible de compromettre le processus politique ou l’Accord de cessez-le-feu en Libye signé le 23 octobre 2020». Elle souligne qu’«il n’y a pas de solution militaire en Libye», appelant toutes les parties concernées à «respecter pleinement l’embargo sur les armes imposé à la Libye, conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité».

La résolution a également demandé au Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, de «nommer rapidement un représentant spécial basé à Tripoli pour diriger la Mission» .

Lors de leurs interventions durant la session, les délégués des trois pays africains ont exprimé leur mécontentement face à la prolongation du mandat de la mission des Nations unies pour une période de trois mois seulement en raison des dissensus récurrents entre les membres du Conseil de sécurité concernant la durée du mandat, la restructuration de la mission et la nomination d’un chef pour la MANUL.

De son côté, Dmitri Polianski, premier adjoint du représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, a affirmé que «la Russie a soutenu le projet de résolution sur la prorogation du mandat de cette mission pour une période de trois mois». «Malheureusement, nous n’avons pas pu trouver une solution aux problèmes auxquels la Libye est confrontée», a-t-il indiqué.

La résolution de juillet dernier est la cinquième décision de prolongation prise par le Conseil de sécurité de l’ONU depuis la mi-septembre 2021, alors que les membres du Conseil n’ont pas été en mesure de résoudre leurs désaccords sur la nomination d’un nouvel envoyé spécial à la tête de la mission onusienne. n

