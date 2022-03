Deux gouvernements sont désormais à la tête du pays. Comme avant 2021, la Libye se retrouve en situation d’imbroglio politique qui risque de s’aggraver dans un contexte international chamboulé par le conflit en Ukraine.

Par Anis Remane

Dimanche, 20 mars, le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibeh a annoncé la formation d’un comité chargé de conduire un débat sur la rédaction d’une loi électorale. Lors d’une réunion ministérielle, il a déclaré que le comité comprendra des personnalités indépendantes représentant les différentes régions du pays. Il a ajouté que le comité conduira un dialogue national portant sur la loi électorale et la base constitutionnelle du scrutin. Le 12 février 2022, le Premier ministre avait dévoilé un plan visant à organiser des élections le 30 juin 2022; les scrutins présidentiel et parlementaire n’ayant pu se tenir le 24 décembre 2021 en raison de divergences relatives aux lois électorales. Mais la situation politique dans son pays s’est aggravée au début du mois après que le Parlement a accordé sa confiance à un nouveau gouvernement dirigé par l’ancien ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha. Ainsi, parce que M. Dbeibeh refuse de quitter ses fonctions avant la tenue des élections, la Libye se retrouve depuis début mars avec deux gouvernements rivaux, comme elle l’a été entre 2014 et 2021. «L’exécutif libyen est confronté à une crise qui pourrait, si elle n’est pas résolue, conduire à l’instabilité et à des gouvernements parallèles dans le pays», a averti Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe de l’ONU pour les Affaires politiques, en ouverture de la session au Conseil de sécurité. Des groupes loyaux au camp Haftar, soutenu notamment par Moscou, ont en effet menacé la semaine dernière de fermer les terminaux pétroliers dans l’Est du pays. Le recours à l’option militaire est «théoriquement possible», pour M. Bachagha, car il peut compter sur des groupes armés influents dans l’Ouest du pays, estime un observateur libyen, professeur de relations internationales. Mais cela reviendrait à «signer l’arrêt de mort» de son propre gouvernement en le poussant vers «un conflit armé qui peut durer des mois, voire des années», met-il en garde. Vu que les deux camps ont tout à perdre et rien à gagner d’une reprise des hostilités, un «dialogue politique» reste la voie la plus concevable pour arriver à un compromis «moyennant quelques concessions» de part et d’autre, conclut cet expert. n