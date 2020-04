Lundi 27 avril, dans la soirée, le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar a déclaré sur la chaine de télévision al-Hadath, considérée par les observateurs comme son bras médiatique, avoir obtenu «le mandat du peuple» pour gouverner la Libye.

Sans préciser auprès de quelle institution il avait reçu le «mandat du peuple», l’homme fort de l’Est libyen a aussi affirmé dans son discours en forme de communiqué de moins de quatre minutes vouloir continuer la guerre jusqu’à «la libération de tout le pays», annonçant par la même occasion ne plus tenir compte de l’accord de politique inter-libyen de Skhirat, au Maroc, en 2015.

Pour les Nations unies comme pour toutes les parties engagées à trouver une solution au conflit libyen, cet accord, bien qu’il ait été peu respecté, est la référence pour mettre fin à la guerre dans le pays voisin et instaurer un processus de normalisation politique. Sa dénonciation et son rejet par Khalifa Haftar met fin selon lui au Conseil présidentiel et le gouvernement d’union nationale dirigé par Fayez el-Sarraj à Tripoli. Il rebat à nouveau les cartes et bouscule l’échiquier libyen, alors que l’ONU peine à trouver un remplaçant à son ancien envoyé spécial Ghassan Salamé, qui a jeté l’éponge en mars 2020 comme ses prédécesseurs qui ont conduit la Manul (Mission onusienne politique spéciale en Libye ) après l’accord de 2015, Martin Kobler et Bernadino Léon.

Pour le maréchal Haftar, l’accord de Skhirat a «détruit le pays» et «fait désormais partie de l’histoire. Il s’autoproclame seul dirigeant de la Libye alors que ses forces échouent depuis un an à prendre le contrôle de Tripoli et le front ouest du pays. En réaction, le Haut Conseil de l’État dénonce un coup d’État. Pour le Conseil présidentiel, Khalifa Haftar n’est qu’«un obsédé du pouvoir». Mohammed Ali Abdallah, un conseiller politique du GNA, a estimé que M. Haftar «a révélé une fois de plus au monde ses intentions autoritaires». «Il ne cherche plus à cacher son mépris pour une solution politique et pour la démocratie en Libye. Sa déclaration de ce soir est un dernier acte désespéré d’un homme vaincu», a-t-il déclaré.

En 2017, l’homme fort de l’Est libyen avait déjà assuré que l’accord de Skhirat avait «expiré». Le 23 avril, M. Haftar avait demandé aux Libyens de choisir une institution pour lui confier la mission de gouverner le pays après la fin, selon lui, de l’accord de Skhirat. Il avait alors évoqué la mise en place d’une «déclaration constitutionnelle» censée régir le pays. Le Parlement n’avait pas commenté hier après-midi l’annonce du maréchal. Le conflit libyen a fait des centaines de morts et plus de200.000 déplacés.<