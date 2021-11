Le dépôt des candidatures pour les élections cruciales de décembre et janvier s’est ouvert lundi en Libye, où les préparatifs pour la tenue de ces scrutins vont bon train en dépit de divergences politiques entre camps rivaux, a indiqué l’autorité électorale.

Pour l’élection du chef d’Etat prévue le 24 décembre, le dépôt des candidatures, ouvert jusqu’au 22 novembre, se fait exclusivement dans trois bureaux de la Haute commission électorale (HNEC): Tripoli (ouest), Benghazi (est) et Sebha (sud). Parmi les personnalités qui ont d’ores et déjà annoncé leur intention de briguer le poste lors du premier scrutin au suffrage universel dans le pays figurent notamment l’ex-influent ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha, le diplomate et fondateur du parti «Ihya Libya», Aref al-Nayed, l’ancien ambassadeur de Libye à l’ONU, Ibrahim al-Dabbachi, l’ex-ministre de l’Industrie sous Kadhafi, membre du parti «Projet National», Fathi Ben Shatwan, et, grande surprise, un célèbre comique, Hatem al-Kour. Seif al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien «Guide», a laissé entendre qu’il pourrait se présenter, au même titre que le maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’est libyen. Quant au dépôt des candidatures pour les élections parlementaires prévues un mois après la présidentielle, il est ouvert du 8 novembre au 7 décembre dans toutes les villes libyennes, marquant «le véritable début du processus électoral», a déclaré dimanche le directeur de la HNEC, Imad al-Sayeh, lors d’une conférence de presse. Quelque 2,83 millions de Libyens, sur environ sept millions d’habitants, se sont inscrits sur la plateforme en ligne de la HNEC pour voter. Munis de leurs papiers d’identité et numéro national, ils peuvent retirer leur carte d’électeur dès lundi dans tous les centres de vote jusqu’à fin novembre. La Libye s’est enlisée dans le chaos après le soulèvement de 2011 qui a chassé du pouvoir l’ancien dictateur Mouammar Kadhafi. Le pays tente de clore ce chapitre mouvementé de conflits armés entre camps rivaux à la faveur d’un processus politique initié en novembre 2020 sous l’égide de l’ONU. Pour la communauté internationale, la tenue des élections est essentielle pour pacifier le pays, qui compte les réserves pétrolières les plus abondantes d’Afrique. Mais dans un contexte sécuritaire toujours fragile et des divergences politiques persistantes entre camps rivaux, mener à bien ces scrutins reste toutefois incertain.

(AFP)

Le vice-président du Conseil présidentiel libyen Moussa Al-Kouni en visite en Algérie

Le vice-président du Conseil présidentiel libyen Moussa Al-Kouni accompagné du chef d’état-major libyen Mohamed Al-Haddad et nombre d’officiers, est arrivé, lundi à Alger pour une visite officielle de deux jours. Al-Kouni et la délégation l’accompagnant ont été reçus à l’aéroport international Houari Boumediene par le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali. «Nous avons besoin de l’Algérie en cette conjoncture que traverse la Libye, notamment à l’approche des élections présidentielles et législatives», a déclaré à l’APS M. Al-Kouni, précisant que ces rencontres «sont plus que fraternelles, elles unissent un seul peuple dans deux pays». Et d’ajouter : «Nous avons également besoin que l’Algérie soit informée des développements survenus en Libye, ainsi que sur la scène internationale. Nous continuons à coordonner et à coopérer sur les prochaines rencontres internationales». «Les visites de responsables libyens en Algérie se poursuivent pour maintenir la coordination et la coopération sur les questions internationales, ainsi que les relations entre les deux pays pour les développer et surmonter les difficultés». M. Al-Kouni a précisé que «plusieurs questions seront abordées», à l’occasion de sa visite à Alger, à l’instar de l’ouverture des lignes aériennes et terrestres entre les deux pays». Il est à noter qu’Al-Kouni avait déjà visité l’Algérie en septembre dernier, pour informer le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, des résultats de ses visites dans les pays voisins du sud de la Libye, et se concerter sur de nombreuses questions importantes. (APS)