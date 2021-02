Abdul Hamid Mohammed Dbeibah a été élu vendredi Premier ministre de transition, par les participants au dialogue interlibyen réunis en Suisse sous les auspices de l’ONU, en vue du scrutin national de décembre. Sa liste gagnante a obtenu 39 voix sur 73, a annoncé l’émissaire par intérim de l’ONU en Libye, Stephanie Williams, à l’issue du dépouillement retransmis en direct par l’ONU. Son colistier Mohammad Younes Menfi a lui été élu président du Conseil présidentiel. Les 75 membres du Forum politique de dialogue libyen (LPDF) ont tenu une séance de vote vendredi à Genève sous les auspices de l’ONU pour désigner un nouveau Premier ministre et un Conseil présidentiel, parmi quatre listes, en vue de préparer le scrutin national du 24 décembre. Ce vote, diffusé en direct par l’ONU, constitue la dernière ligne droite du processus de sélection du Premier ministre et du Conseil présidentiel transitoire. L’option pour la formule des listes a été choisie pour le Conseil présidentiel, en raison de l’échec des 24 candidats à obtenir, mardi, le seuil requis, à savoir 70 % des voix, et ce, conformément aux termes du mécanisme de sélection du Conseil exécutif unifié adopté par les membres du LPDF. Les 21 candidats au poste de Premier ministre ont été tous auditionnés par les membres du LPDF en ce qui concerne leurs programmes et visions quant à la gestion de la période de transition devant s’étaler jusqu’aux élections de décembre prochain.

Articles similaires