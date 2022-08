Au moins 12 personnes ont été tuées et 87 autres blessées dans de violents affrontements entre groupes armés à Tripoli, capitale de la Libye. Les affrontements qui se sont poursuivis hier jusqu’à la mi-journée et qui ont causé d’importants dégâts en plein cœur de la ville sont d’une ampleur sans précédent depuis l’échec en juin 2020 de la tentative du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est, de conquérir militairement la capitale. Selon des sources libyennes, six hôpitaux ont été touchés par les frappes tandis que les ambulances n’ont pas pu accéder aux zones de combats, a annoncé le ministre de la Santé, qui a communiqué le bilan des victimes et des blessés.

Par Halim Midouni

Le gouvernement d’«Union» d’Abdelhamid Dbeibah a imputé la responsabilité des affrontements au camp du gouvernement rival du Premier ministre rival Fathi Bachagha, basé provisoirement à Syrte, de «mettre à exécution ses menaces» de s’emparer de la ville. Le bureau des médias de M. Bachagha a, en retour, accusé le gouvernement de Tripoli de «s’accrocher au pouvoir», l’accusant d’être «illégitime». Il a aussi démenti toute négociation avec son rival en vue d’un accord, contrairement avec ce qu’avait déclaré précemment M. Dbeibah. Dans le même temps, des médias locaux ont affirmé qu’une alliance de milices pro-Bachagha était en route vers la capitale depuis Misrata, à 200 km plus à l’est, ville-bastion des deux rivaux. M. Dbeibah, qui a renforcé ces jours-ci son arsenal militaire et sécuritaire, affirme qu’il ne remettra le pouvoir qu’à un gouvernement élu.

Face à ce retour aux armes dans un pays qui ne parvient pas à sortir du chaos dans lequel il est plongé depuis la chute et le massacre de l’ancien dictateur Mouammar Kadhafi, la mission de l’ONU en Libye s’est, elle, dite «profondément préoccupée» par les «affrontements (…) dans des quartiers peuplés de civils», appelant à «un arrêt immédiat des hostilités». Son action sur le terrain se heurte, cependant, à d’innombrables obstacles générés à la fois par la complexité des rivalités inter-libyennes. Elle est affaiblie par les clivages et les conflits d’intérêts qui opposent les Etats qui ont des positions ou des atouts économiques et géopolitiques à défendre à l’intérieur ou à partir de la scène de conflit libyen. Mercredi 4 mai 2022, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a résumé cette contradiction en déclarant que la nomination d’un nouvel émissaire en Libye est une «priorité absolue».

Depuis, cette urgence s’est transformée en pièce beckettienne et le Conseil de sécurité ne parvient toujours pas à désigner un Envoyé spécial pour aider les Libyens à trouver une solution à la crise politico-sécuritaire qui les oppose et ronge le pays. Or, plus les jours et les semaines passent, plus se font sentir les risques d’un affrontement généralisé et des conséquences pour l’ensemble de la région, bande sahélo-saharienne comprise.

Pour la Libye, le scénario extrême, craint de tous, serait l’effondrement de l’ensemble du processus laborieusement mis en place depuis le cessez-le-feu d’octobre 2020 pour organiser des élections crédibles, acceptées par les parties rivales de l’Ouest et de l’Est. Ce serait l’évolution du désordre politique et sécuritaire actuel vers une guerre civile qui embraserait l’ensemble libyen. Ses prémices sont en l’air depuis juillet dernier. Elles se sont à nouveau fait jour durant ces dernières soixante-douze heures où des combats aux armes lourdes et légères se sont déroulés dans plusieurs quartiers de la capitale.



Le Conseil de sécurité à la peine

Les difficultés des Nations unies à désigner un envoyé spécial et à imposer aux frères ennemis libyens un plan de sortie de crise, comprenant la mise à jour de l’arsenal constitutionnel, juridique et la fixation d’un calendrier électoral consensuel – pour faire oublier l’échec de celui qui, devant amener les Libyens à aller voter avant la fin du mois de décembre 2021 – rend crédible cette prévision-catastrophe. Celle-ci deviendrait vraisemblable si l’ONU ne parvient pas à surmonter les rivalités internationales en jeu en Libye – contre lesquelles l’Algérie a depuis longtemps mis en garde -, et si elle continue d’être incapable à «recruter» une personnalité acceptée de tous pour occuper le poste d’Envoyé spécial, abandonné par le Slovaque Jan Kubic, et à proroger le mandat de sa mission, la Manul, d’une durée confortable.

En juillet dernier, en raison des divergences d’intérêt et de vision qui existent dans les rangs des Etats-membres, le mandat de la Manul n’a été prorogé que de trois mois seulement, jusqu’au 31 octobre 2022. Une «durée inhabituelle», avait commenté le représentant de la fédération de Russie ; trop bref, avait regretté le représentant du Ghana, membre non permanent du Conseil de sécurité. «Les mandats de courte durée dissuadent les candidats éventuels au poste de représentant spécial, lequel est vacant depuis trop longtemps», avait également averti le représentant du Ghana. «Il n’est plus tenable pour la Manul de travailler avec un mandat si bref et c’est la raison pour laquelle le Kenya s’est abstenu lors du vote», avait renchéri le délégué de ce pays, en souhaitant que le prochain mandat soit de 12 mois.

Vraiment ? Même avec un mandat de trois mois, le Conseil de sécurité n’arrive pas à désigner un nouvel émissaire onusien. Le dernier en date, le Sénégalais Abdoulaye Bitali a été rejeté par le gouvernement Dbeibah au motif qu’il serait trop proche de la France qui soutiendrait le camp de l’Est libyen et lui serait, donc, hostile. Avant lui, la candidature de l’Algérien Sabri Boukadoum a été contrariée par la chambre des députés de Tobrouk au prétexte qu’Alger ne reconnaît que le gouvernement d’«Union». Entretemps, le départ de la conseillère du Secrétaire général Antonio Guterres, l’Américaine Stephanie Williams, après la fin de son mandat le 31 juillet dernier, après une mission de quatre ans et demie, renseigne également sur la modestie du progrès réalisé par les instances onusiennes concernées face à «une poignée d’individus qui ont pris l’avenir politique du pays en otage», avait dit Mme Williams dans un entretien avec une chaîne de télévision du Golfe. Une impasse qui, outre la vacance dont souffre sa mission en Libye, rend l’appel de l’ONU à la «désescalade immédiate» sans efficacité durable. n