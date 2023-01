Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a mis l’accent, lundi, depuis la ville de Syrte «sur la nécessité d’organiser des élections crédibles et inclusives pour restaurer la légitimité des institutions libyennes». «Relevant l’impact multiforme du conflit sur la ville de Syrte, Abdoulaye Bathily a souligné qu’il était urgent de convoquer des élections crédibles et inclusives pour restaurer la légitimité des institutions libyennes et établir la stabilité nécessaire à la reconstruction de l’Etat, du tissu social et du pays», précise la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) dans un communiqué. Auparavant, le représentant de Guterres a exhorté les membres de la Commission militaire mixte libyenne (5+5) «à continuer d’œuvrer à l’application de toutes les dispositions de l’accord de cessez-le-feu», soulignant «l’importance» du volet sécuritaire afin de créer «un environnement politique favorable». M. Bathily a annoncé, à ce sujet, le lancement d’un travail conjoint entre l’équipe internationale de surveillance du cessez-le-feu et les observateurs libyens, lors de la réunion de la commission (5+5) à Syrte, selon la Manul. S’adressant à la réunion des membres de la commission et des observateurs du cessez-le-feu, M. Bathily a déclaré : «la présence des observateurs libyens et des observateurs des Nations Unies ici renforcera la confiance entre les deux parties, et nous donnera l’opportunité d’avancer (…), et d’activer le mécanisme libyen de surveillance du cessez-le-feu», a noté, en outre, la même source.

Articles similaires