Où va la Libye? Déjà miné par la fracture entre l’Est et l’Ouest, le pays s’est davantage enfoncé dans la crise en se retrouvant avec deux Premiers ministres rivaux à Tripoli, après avoir manqué l’échéance électorale cruciale de décembre.

Par Hamza MEKOUAR

Dans ce qui s’apparente à un coup de force institutionnel du camp de l’Est de la Libye contre celui de Tripoli, le Parlement siégeant à Tobrouk (est) a désigné jeudi l’influent ex-ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha, pour remplacer Abdelhamid Dbeibah à la tête du gouvernement intérimaire. Anticipant ce vote, M. Dbeibah a fait savoir à plusieurs reprises qu’il ne céderait le pouvoir qu’à un gouvernement sorti des urnes. Cet imbroglio institutionnel n’est pas une nouveauté puisque le pays riche en pétrole avait déjà été dirigé entre 2014 et 2016 par deux Premiers ministres rivaux. Mais c’était en pleine guerre civile, avant l’accord sur la tenue d’élections en décembre, finalement reportées, et la mise en place d’un gouvernement d’union censé achever la tumultueuse transition ayant débuté après la mort du dictateur Mouammar Kadhafi, en 2011. «La motivation de nombreux députés est de conserver leurs postes et leurs privilèges plutôt que de permettre un processus menant sans heurts aux élections», estime Peter Millett, ancien ambassadeur britannique en Libye, interrogé par l’AFP. L’espoir d’une pacification était pourtant bien réel. Fin 2020, peu après l’échec du maréchal Khalifa Haftar — homme fort de l’Est — à conquérir militairement l’ouest du pays, un accord de cessez-le-feu avait été signé, suivi du lancement d’un processus de paix parrainé par l’ONU.



«La voix du peuple»

C’est dans le cadre de ce processus que M. Dbeibah a été désigné, il y a an, à la tête d’un nouveau gouvernement de transition, avec comme mission d’unifier les institutions et de conduire le pays à des élections présidentielle et législatives initialement prévues le 24 décembre. Mais des querelles persistantes ont entraîné le report, sine die, des élections, sur lesquelles la communauté internationale fondait de grands espoirs pour enfin stabiliser le pays et en finir avec les ingérences étrangères. «On parle d’un clivage entre l’Est et l’Ouest, mais la grande division est maintenant entre le peuple libyen, qui veut des élections, et l’élite politique, qui n’en veut pas. La voix du peuple n’est pas entendue», affirme M. Millett.

Le désenchantement est d’autant plus grand que le scrutin avait suscité un engouement certain chez de nombreux Libyens. Quelque 2,5 millions d’entre eux, sur une population d’environ sept millions, avaient retiré leur carte d’électeur en vue du jour J. La nomination de M. Bachagha «semble être une décision visant à priver la population du droit de vote, en repoussant encore plus loin les élections, exacerbant le risque d’instabilité à Tripoli», poursuit M. Millett, pour qui le pays fait désormais face à une «grande incertitude qui ne sert pas le peuple libyen». Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté vendredi «toutes les parties à continuer de préserver la stabilité en Libye comme une priorité absolue» et leur a rappelé «l’objectif premier d’organiser des élections nationales dans les meilleurs délais». L’ambassade américaine à Tripoli a affirmé dans un tweet «soutenir» le message de M. Guterres. M. Bachagha, un poids lourd de la scène politique locale, bénéficie de l’appui du Parlement mais aussi du maréchal Khalifa Haftar, soutenu par l’Egypte et les Emirats arabe unis. Dans la région de Tripoli, l’un comme l’autre disposent du soutien de groupes armés encore très influents dans l’ouest du pays, mais dont les allégeances sont traditionnellement mouvantes. «Ce qui est potentiellement dangereux, c’est la violence à Tripoli, car Bachagha et Dbeibah ont tous deux des liens profonds dans l’ouest de la Libye», confirme à l’AFP Amanda Kadlec, ancienne membre du groupe d’experts de l’ONU sur la Libye. Selon elle, «les milices se rangeront du côté de celui qu’elles perçoivent comme détenteur du pouvoir. S’il n’est pas capable de leur attribuer des postes, de leur verser des salaires et de leur fournir des armes, alors il n’y a aucune raison pour que les groupes armés qui soutiennent Dbeibah continuent de le faire.» Quelques heures seulement avant le vote du Parlement, des tirs qui n’ont pas fait de victime ont visé le convoi de M. Dbeibah à Tripoli, selon le ministère de l’Intérieur. (Source AFP)