La diplomatie algérienne prend acte de la dernière initiative politique en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et d’une solution politique à la crise libyenne, a indiqué hier dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le communiqué rappelle la position de l’Algérie « qui se tient à équidistance des frères libyens ainsi que les efforts consentis à différents niveaux pour parvenir à un règlement politique, à commencer par un cessez-le-feu et le retour des belligérants libyens à la table du dialogue, pour aboutir à une solution politique inclusive, conformément à la légalité internationale et aux décisions du Conseil de sécurité onusien, et ce dans le respect de la volonté du peuple libyen frère ».

L’Algérie réitère « son attachement au rôle axial des pays voisins afin de rapprocher les vues entre les frères libyens, à la faveur d’un dialogue inclusif en tant qu’unique voie pour rétablir la paix en Libye et garantir son unité et son intégrité territoriale ». Elle « appelle les différents acteurs régionaux et internationaux à coordonner leurs efforts pour trouver un règlement politique durable à la crise dans ce pays frère ».

Depuis quelques jours, le théâtre libyen connait d’importants bouleversements politiques et militaires. Ces changements sont marqués par la perte de terrain du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar. Les forces de l’Est libyen qui lui sont alliées ont échoué à prendre Tripoli. Elles ont connu des déconvenues militaires face à leurs rivales du gouvernement d’union nationale de Tripoli, reconnu par les Nations unies.

Alors que celles-ci ont lancé samedi dernier une offensive sur la ville de Syrte, contrôlé par Khalifa Haftar, l’Égypte, le principal soutien régional du maréchal, a proposé un cessez-le-feu en Libye à partir d’aujourd’hui lundi et un plan de paix à plus long terme.

Dans l’Est libyen, on s’attend à une éclipse politique de M. Haftar au bénéfice d’autres figures importantes. Samedi dernier, au Caire, Aguilah Saleh, le président de la Chambre des représentants depuis 2014, a semblé gagné en visibilité et en soutien international après avoir été relégué à l’arrière-plan.

Conséquence du conflit qui est loin de trouver une issue, plus de 16.000 Libyens ont été déplacés lors des derniers combats qui ont vu les forces du gouvernement d’union (GNA) reprendre le contrôle de tout l’ouest du pays aux dépends des forces du maréchal Haftar, a indiqué hier dimanche la mission des Nations unies (Manul).

« La Manul reste préoccupée par le souffrance infligée à la population civile avec le cycle continu de violences », est-il écrit dans un communiqué. « Les récents (développements) militaires dans le Grand Tripoli et à Tarhouna (au sud-est de Tripoli, NDLR) ont entraîné de nouvelles vagues de déplacements et de souffrance pour plus de 16.000 Libyens ces derniers jours », selon la même source.

La mission de l’ONU en Libye qualifie par ailleurs de « très troublant » les informations –non confirmées de sources indépendantes– sur la découverte de corps à l’hôpital de Tarhouna, dernier bastion des pro-Haftar dans l’Ouest libyen repris vendredi par les pro-GNA. Elle appelle les autorités de Tripoli à lancer rapidement une enquête impartiale.

« Nous avons également reçu de nombreux signalements sur des pillages et destructions de propriétés privées et publiques à Tarhouna et Al-Assabaa (à 80 km au sud de Tripoli), qui dans certains cas semblent être des actes de représailles », poursuit la Manul.

Dimanche, la situation sécuritaire apparaissait particulièrement fragile à Tarhouna, deux jours après le retour dans la ville du GNA. Les autorités de Tripoli ont dit avoir mis en garde contre les actes de représailles ou de pillages, sous peine de poursuites pénales. Plus largement, le ministère de l’Intérieur du GNA a appelé les forces militaires et sécuritaires dans « les zones libérées » à veiller à protéger « les vies, la dignité et les propriétés » des personnes.

