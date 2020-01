La rencontre à Alger des pays voisins de la Libye, qui a vu la participation des ministres des Affaires étrangères de l’Egypte, de la Tunisie, du Soudan, du Tchad et du Niger, ainsi que celui du Mali, aura été une première étape vers la mise en place d’un mécanisme d’action pour «aider» la Libye à dépasser une crise qui menace toute la région.

La réunion consultative des pays voisins de la Libye, tenue jeudi à Alger, aura finalement permis de débattre de la grave situation en Libye et ses implications sur la région et arriver surtout au consensus sur la nécessité du dialogue politique dans ce pays. Un consensus qui semble désormais de mise, notamment sur les moyens d’apporter un soutien au processus de sortie de crise.

Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye ont exhorté les acteurs sur le terrain à s’inscrire dans le processus de dialogue politique pour aider à dépasser la crise. Le concours de l’Union africaine aura été également rappelé en vue de parvenir à un règlement global de la crise loin de toute ingérence étrangère. L’UA, dont le rôle sur le dossier libyen est resté jusque-là limité, est ainsi mise devant la nécessité de peser pour un règlement africain d’une crise d’un pays membre de l’organisation. Les chefs de la diplomatie, présents à Alger, ont exprimé leur profonde préoccupation vis-à-vis de la gravité de la situation et son impact négatif sur la sécurité et la stabilité pour les pays voisins.

a sécurité est, en effet, la problématique suscitant le plus d’inquiétude concernant un pays déstabilisé depuis 2011 après une intervention de l’Otan. A Alger, les voisins ont appelé à la préservation de la sécurité de la Libye, son indépendance et son intégrité territoriale, et surtout au rejet des interventions étrangères qui ne font que perdurer la crise et la rendre plus complexe. Il y a eu également le rejet de l’activité des «milices et des mercenaires», dans l’objectif de favoriser «l’organisation d’élections transparentes qui répondent aux aspirations du peuple libyen et préserve l’indépendance de la Libye, son unité et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire». Le retour au processus politique devrait être le plus grand défi des voisins de la Libye avec, à leur tête, l’Algérie qui s’installe déjà comme le promoteur principal de futures négociations entre Tripoli et Benghazi.



L’inquiétude de la sécurité

L’importance de la sécurité des frontières des voisins avec la Libye et la nécessité de la coordination et de la coopération entre eux, pour faire face à tous les risques, ont été au cœur de la rencontre. L’annonce par l’Algérie, lors de la Conférence de Berlin, de sa disposition à abriter des rencontres entre les frères libyens en vue de rapprocher les vues et de les appeler à revenir à la table des négociations et au dialogue, semble enregistrer de plus en plus d’adhésion. La visite de Tayip Erdogan à Alger, ce dimanche, s’inscrit ainsi dans cette nécessité de converger vers une solution consensuelle. La Turquie se présente comme un acteur d’importance dans le conflit actuel. Ankara ayant signé un accord avec le GNA, le gouvernement de Tripoli, qui permettrait une intervention militaire en Libye pour faire face à l’avancée de Haftar. Une éventualité qui pourrait compliquer la donne libyenne. Dans le dossier libyen, Alger s’installe de plus en plus comme un acteur incontournable dans tout processus futur. Il a été décidé lors de la réunion de jeudi de continuer à se concerter, chaque fois que nécessaire, pour faire connaître la position des pays voisins de la Libye à la communauté internationale. La rencontre qui a vu la participation des ministres des Affaires étrangères de l’Egypte, de la Tunisie, du Soudan, du Tchad et du Niger ainsi que du Mali semble une première étape vers la mise en place d’un mécanisme pour «aider» la Libye à dépasser la crise. Le ministre algérien des Affaires étrangères dira à cet effet que les démarches entreprises par l’Algérie et les pays voisins visent «à resserrer les rangs du peuple libyen, en prônant la sagesse et la retenue et en écartant la solution armée», notant que l’Algérie qui «n’agira pas seule», «consultera, en cas de sollicitation d’une quelconque partie libyenne, les autres pays présents à la réunion». Une posture confirmée par les parties libyennes en présence qui semblent avoir accueilli favorablement la proposition de l’Algérie d’abriter les rounds du dialogue inter-libyen.

