Après plusieurs mois de vacance du poste, le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres

a nommé le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily, émissaire de l’ONU en Libye, ont annoncé ses services vendredi 2 septembre 2022. L’ancien ministre sénégalais a précédemment été représentant de l’ONU en Afrique centrale, conseiller spécial du Secrétaire général pour Madagascar ou encore représentant spécial adjoint pour la mission de l’ONU au Mali.

Par Salim Benour

Sa désignation au poste d’Envoyé spécial du chef de l’ONU en Libye et chef de la Mission onusienne dans ce pays, la Manul, était devenue une urgence en raison de sa situation politique et sécuritaire. Il y avait nécessité, également, à relancer le dispositif d’intermédiation onusien après la démission du diplomate slovaque Jan Kubis – prédécesseur de M. Bathily – de son poste en novembre 2021 et après le départ de la conseillère spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la Libye, Stephanie Williams. Nommée en décembre 2021, Mme Williams a achevé sa mission le 31 juillet dernier sans que le Conseil de sécurité ne parvienne à s’accorder sur un nouvel envoyé spécial. En juin 2022, le Secrétaire général des Nations unies (ONU), avait proposé l’ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, pour conduire la Manul, la mission d’appui de l’ONU en Libye. Sa candidature faisait consensus, mais finalement, les Emirats arabes unis s’y sont opposés. L’Algérie avait soupçonné les Etats-Unis d’être derrière ce refus qui s’additionne à d’autres, comme celui en avril 2020 de l’Algérien Ramtane Lamamra ou, en juin 2020, de la Ghanéenne Hannah Tetteh. Le nom du diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily a commencé à circuler dans les coulisses de l’ONU au début du mois d’août 2022 et sa candidature a été proposée aux membres du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, M. Guterres, à la même époque. Un choix approuvé par l’Union africaine (UA) qui, en proposant une liste de diplomates issus du continent africain, plaidait depuis des mois pour un envoyé spécial conjoint ONU/UA pour la Libye.

Le gouvernement de Tripoli avait en revanche indiqué ses « réserves », aujourd’hui dépassées, et permettant à M. Bathily de s’attaquer au casse-tête libyen, organiser dans un contexte d’affrontements inter libyens qui se sont soldés, les 26 et 27 août dernier à Tripoli, par un bilan de 32 morts et une centaine de blessés, une médiation entre deux gouvernements rivaux pour parvenir à un cadre constitutionnel permettant la tenue d’élections. Ces deux gouvernements, rappelle-t-on, sont celui basé à Tripoli (ouest) et dirigé par Abdelhamid Dbeibah depuis début 2021, et celui conduit depuis mars dernier par Fathi Bachagha, un ancien ministre de l’Intérieur de l’exécutif Dbeibah soutenu depuis par le camp du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est. Le challenge, pour le nouveau chef de la Manul, est de rapprocher les positions de ces camps qui bénéficient de soutiens étrangers déclarés ou secrets. Dans ce contexte, jeudi 1er septembre, quelques heures avant la nomination de M. Bathily, le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé les parties en Libye à maintenir le calme actuel sur le terrain, réitérant qu’« il n’y avait pas de solution militaire en Libye ». Dans un communiqué de presse, les 15 membres du Conseil de sécurité ont condamné les violents affrontements survenus à Tripoli, la capitale libyenne, le 27 août, qui ont fait des victimes. Tout en appelant les parties à « maintenir le calme qui règne sur le terrain », le Conseil a également appelé à « éviter toute violence ou autre action qui pourrait aggraver les tensions et saper le processus politique ou l’accord de cessez-le-feu conclu en octobre 2020 », lequel, selon lui, « devrait être mis en œuvre dans son intégralité, y compris par le retrait de toutes les forces étrangères, combattants étrangers et mercenaires du pays sans plus tarder ». Les membres du Conseil ont réitéré qu’« il n’y avait pas de solution militaire en Libye » et exhorté toutes les parties libyennes, sous l’égide de l’ONU, à « trouver une voie pour organiser des élections présidentielle et législatives dès que possible, de manière transparente et inclusive, par le dialogue, le compromis et un engagement constructif ». Le Conseil de sécurité a souligné « l’importance d’un processus de réconciliation et de dialogue national inclusif et global visant, entre autres, à former un gouvernement libyen unifié capable de gouverner tout le pays et représenter l’ensemble du peuple libyen ». n