Le navire humanitaire «Alan Kurdi» a porté secours hier samedi à 78 personnes, réparties sur deux embarcations en difficulté au large des côtes libyennes, a annoncé l’ONG allemande Sea Eye. Le navire de l’ONG allemande, «appelé en urgence», a d’abord recueilli 62 personnes, dont 8 femmes et 7 enfants, sur un bateau gonflable, a indiqué Sea Eye dans un communiqué. Alerté par un cargo, il a ensuite porté assistance à 16 personnes, dont 3 personnes «en état de déshydratation avancée», à bord d’un bateau qui n’était «pas en état de naviguer», selon Sea Eye.

Un navire des gardes-côtes libyens a ensuite ordonné au «Alan Kurdi» de s’éloigner au large. «Les soi-disant gardes-côtes libyens traitent une zone de recherche et de sauvetage comme une mer territoriale, harcèlent les sauveteurs civils et donnent des instructions illégales», a dénoncé Johanna Pohl, cheffe des opérations à bord du «Alan Kurdi», selon Sea Eye.

L’organisation n’a pas précisé à ce stade où elle comptait débarquer les personnes prises en charge.

Le «Alan Kurdi» est en service depuis l’été 2018 et, selon Sea-Eye, a sauvé plusieurs centaines de naufragés de la noyade en Méditerranée.

Le chaos qui a suivi la chute de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye la voie privilégiée pour les migrants originaires d’Afrique de l’Est, du Sahel et du Moyen-Orient, cherchant à rejoindre l’Europe.

