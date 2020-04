Le pays a perdu des places dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par l’organisation non gouvernementale (ONG) Reporters sans frontières (RSF) et publié hier. Dans ce classement, il est indiqué que l’Algérie perd cinq places pour s’établir à la 146e position sur un total de 180 pays. Ce n’est pas la première fois que l’Algérie se rétrograde de cinq places. Déjà, l’année dernière, soit en 2019, l’Algérie avait tout autant perdu 5 places, par rapport à 2018. L’ONG note que «les autorités de certains pays profitaient de l’épidémie de Covid-19 pour régler leurs comptes avec le journalisme indépendant», citant le cas de Khaled Drareni, correspondant local de l’ONG. Evoquant nos voisins maghrébins, RSF évoque le classement du Maroc (133e, +2) et la Tunisie (72e). L’Égypte quant à elle est classée à la 166eme place et l’Arabie saoudite à la 170e position. RSF parle aussi des bons élèves en matière de liberté de la presse. C’est ainsi que la Norvège occupe le haut du classement avec la première position, suivie par la Finlande. C’est deux pays demeurent en tête du classement tandis que la Suède s’est adjugée la 4e position en cédant la 3e place au Danemark. L’Allemagne quant à elle se classe 11e, tandis que la France est à la 34e place du classement. Evoquant les plus mauvais élèves en matière de liberté de la presse, la Corée du Nord occupe la 180e place et le Turkménistan la 179e position. Evoquant la pandémie de l’infection par le Covid 19, RSF évoque une accentuation de la détérioration de la situation de la liberté de la presse dans certains pays en rapport avec le coronavirus. Dans ce cadre, RSF fait observer précisément qu’«il existe une corrélation évidente entre la répression de la liberté de la presse à l’occasion de l’épidémie de coronavirus et la place des pays au Classement mondial» au motif que «la Chine à la 177eme place et l’Iran à la 173eme position – 3, foyers de l’épidémie, ont mis en place des dispositifs de censure massifs». N. B.

