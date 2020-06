Les banques au Liban ont relevé lundi le taux de change sur les retraits des dépôts en dollars, la monnaie nationale poursuivant une dépréciation historique sur le marché parallèle dans un pays en plein effondrement économique. Depuis plusieurs mois, les banques limitent drastiquement les retraits de billets verts même pour les comptes en dollars. Les clients doivent retirer en livres libanaises, sur la base d’un taux de change décidé par leur établissement. Trois banques ont confirmé à l’AFP le relèvement du taux de change à 3.850 livres pour un dollar. Ce taux avait été relevé en avril à 3.000 livres, conformément aux instructions de la Banque centrale. Officiellement, la livre est toujours indexée sur le dollar depuis 1997 au taux fixe de 1.507 livres. Sur le marché noir, la monnaie s’échange désormais à 8.000 livres pour un dollar. En pleine pénurie de dollars, la nouvelle hausse actée par les banques s’inscrit dans le cadre d’une «stratégie» visant à «convertir plus de dépôts en livres libanaises», selon l’économiste Jad Chaaban. «Il n’y a plus d’approvisionnement en dollars, leur seule solution est de donner plus de livres libanaises aux déposants», résume-t-il. «La Banque centrale est juste en train d’imprimer de la monnaie pour pallier toute pénurie de devises étrangères».

Le Liban connaît une grave crise économique qui a été un des catalyseurs en octobre d’un soulèvement inédit contre l’intégralité de la classe politique, accusée de corruption et d’incompétence. Les banques ont essuyé la colère populaire avec des restrictions draconiennes sur les retraits en dollars ou les transferts vers l’étranger. L’écart entre taux de change officiel et taux parallèle s’est creusé quand les banques ont suspendu en mars tout retrait en dollars. Pour enrayer la dépréciation, le gouvernement s’est engagé à injecter des dollars sur le marché des changes, sans succès. Le pays négocie une aide avec le Fonds monétaire international (FMI) mais le processus piétine. «Nous n’avons pas encore de raisons de dire qu’il y a une percée», a reconnu vendredi la directrice du FMI Kristalina Georgieva.

«Le coeur du problème, c’est de savoir s’il peut y avoir un consensus dans le pays pour ensuite lancer une série de mesures, très difficiles mais nécessaires». Lundi, le directeur général du ministère des Finances Alain Bifani, qui participe aux négociations, a annoncé sa démission, après 20 ans à ce poste. Il est le deuxième négociateur à démissionner en quelques jours seulement. Le 18 juin, Henri Chaoul avait annoncé son retrait en dénonçant «un manque de volonté de mettre en oeuvre des réformes». La crise actuelle a sonné le glas d’une classe moyenne qui plonge chaque jour un peu plus dans la précarité. Selon les autorités, 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté. n

