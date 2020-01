Des banques à Beyrouth ont été vandalisées dans la nuit de mardi à mercredi, des manifestants antigouvernementaux ayant brisé leurs vitrines et tagué leurs murs pour dénoncer les restrictions bancaires imposées en pleine crise économique. Les actes de vandalisme dans le quartier commercial de Hamra ont commencé mardi soir après des heurts devant la Banque centrale, la police ayant tiré des gaz lacrymogènes et chargé des centaines de manifestants pour les contraindre à s’éloigner. Ces derniers ont répliqué avec des jets de pierre. Les forces de sécurité intérieure ont annoncé 59 arrestations tandis que les heurts ont fait au moins 37 blessés parmi les civils et les policiers, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la Croix-Rouge libanaise. Mardi soir, les contestataires ont cassé des distributeurs automatiques, incendié des bennes à ordures et attaqué des banques, utilisant des extincteurs, des planches de bois ou les poteaux en métal des panneaux de signalisation pour briser les vitrines. Mercredi matin, les agences bancaires ont rouvert malgré leurs façades endommagées, a constaté un correspondant de l’AFP. Des employés ramassaient au balai les bris de verre ou tentaient de nettoyer la peinture des tags et des graffitis, tandis que certains inspectaient les distributeurs abîmés et les rideaux de fer. Des employés de la municipalité ont également remplacé des feux de circulation démolis par les manifestants. Les banques cristallisent une grande partie de la colère publique notamment en raison des restrictions de plus en plus sévères imposées depuis septembre. En pleine pénurie du dollar, utilisé au Liban au même titre que la monnaie nationale, les banques ont imposé ces restrictions sur les retraits, les transferts et les conversions en dollars, provoquant des files d’attente interminables et parfois des altercations entre clients et guichetiers. La monnaie nationale, indexée au billet vert depuis 1997 au taux fixe de 1.507 livres pour un dollar, a perdu près de la moitié de sa valeur dans les bureaux de change, grimpant parfois jusqu’à 2.500 livres pour un dollar. Ces dernières semaines, seuls des rassemblements symboliques et de moindre ampleur s’étaient tenus, notamment devant la Banque centrale et les banques commerciales. Le soulèvement au Liban lancé le 17 octobre réclame le départ d’une classe dirigeante accusée de corruption et d’incompétence. Les manifestants fustigent au même titre la Banque centrale et son gouverneur, qu’ils jugent complices des hommes politiques, les considérant en partie responsables de la crise économique.

