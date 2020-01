Le temps n’est pas encore à l’urgence dans les établissements de santé publique de la capitale, devant les risques de propagation vers l’Algérie du coronavirus, cette épidémie apparue en Chine et qui met en alerte populations et pouvoirs publics. Mais un dispositif spécial pour faire face à l’épidémie a été déjà mis en place à l’hôpital d’El Kettar, nous a déclaré, hier, le directeur de l’établissement, Issam Eddine Bouyoucef. «L’hôpital d’El Kettar a toujours répondu présent chaque fois qu’il est question d’épidémie. Nous sommes toujours mobilisés pour assurer la prise en charge des maladies infectieuses», a rassuré le même responsable.

En quoi consiste le dispositif prévu pour parer à toute propagation de l’épidémie en Algérie ? «Nous comptons plusieurs modules, celui des ressources humaines, c’est-à-dire le corps médical, paramédical, équipes de sécurité, communication, etc. et celui de la logistique, c’est-à-dire tout ce qui est consommable, jetable, moyen de transports, ambulances…», a-t-il précisé. Et d’ajouter que «tout est mis à la disposition du personnel au cas où nous enregistrons des cas suspects de coronavirus», au moment où un médecin, que nous avons abordé à ce sujet, évoque la récente lettre du directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) il y a quelques jours et qui précise que «le coronavirus est, pour l’instant, une urgence uniquement en Chine». Une ambiance similaire régnait également au niveau du centre hospitalo-universitaire Mustapha-Pacha, service d’épidémiologie, qui a préparé pour la circonstance une présentation afin de vulgariser et de débattre de la question. Dans les autres services, l’atmosphère semble ordinaire et les patients attendent leur tour pour passer leur visite médicale dans le sens où «rien de suspect n’a été déclaré quant au nouveau virus», a souligné un médecin.

Par ailleurs, ce que nous avons pu constater lors de notre échange avec les patients et le corps médical, «la majorité est informée de cette épidémie et des victimes qu’elle a causées à travers le monde». «Je suis au courant de ce qui se passe actuellement dans certains pays asiatiques et européens, où on parle de victimes de cette épidémie », a noté une quinquagénaire. «Nous, nous avons confiance dans les mesures prises par le gouvernement et le ministère de la Santé quant aux précautions d’usage», ajoute-t-elle plaidant pour un surcroît de vigilance. «Cette maladie n’est pas loin de notre pays, nous devons faire très attention», a-t-elle lancé.

