Par Hamid Bellagha

Des familles entières passent leur repos dominical dans des grandes surfaces en plein hiver. Ce n’est pas pour le rituel shopping mais plutôt pour une histoire de sous que ces familles n’ont plus.

L’astuce est de passer toute la journée, ou les journées, dans les centres commerciaux pour éviter de rester à la maison et d’allumer le chauffage. Les mêmes scènes se répètent en été mais là c’est pour ne point activer le climatiseur.

Cela se passait l’année dernière dans plusieurs capitales européennes et ces mêmes scènes promettent une seconde partie pour cet hiver. Car, et de l’aveu même de plusieurs responsables de l’Union Européenne, la récession, ce gros mot proscrit des dictionnaires européens depuis la Seconde Guerre mondiale, s’annonce, et ce n’est pas une simple vue de l’esprit.

A Berlin, Paris, Varsovie, et même à Londres, les prix de l’énergie ont franchi de nouveaux seuils, l’inflation à deux chiffres s’installe dans la durée, et le climat économique perd le nord et ne répond plus aux canons habituels des règles du marché.

Et pendant ce temps, la guerre en Ukraine continue avec les Etats-Unis, en arrière-plan, qui encouragent toujours l’Europe à scier la branche russe sur laquelle repose leurs besoins énergétiques.

Les pires scénarios sont donc envisagés pour cet hiver qui sera «l’un des plus durs» selon le commissaire européen à l’économie. Le spectre de séjours dans les grandes surfaces, la voiture remise au garage, l’extinction de l’éclairage public, qui a déjà commencé, la pauvreté qui revient à un rythme exponentiel, la multiplication des secours populaires, et… les aides de l’Etat, seront les guest stars de la saison froide qui s’annonce.

En effet, les dirigeants européens ne savent plus quelle couleuvre promise à ingurgiter est la meilleure. Celle qui consiste à plafonner les prix de l’énergie pour quelques semaines, une aide financière cash, ou peut-être le retour à la soupe populaire et les bons de rationnement.

La VAR étant à la mode, il serait bon de revoir les gouvernants du Vieux plastronner au début de la guerre en Ukraine. Il s’agissait de «punir», «d’appauvrir» et de «terrasser» Poutine et sa Russie, bref, que ce serait le peuple russe qui aller payer les pots cassés après les sanctions prises contre Moscou.

Mais c’est l’arroseur qui a été copieusement arrosé, et c’est toute l’Europe, Grande-Bretagne incluse, qui se retrouve piégée à son propre collet. Du pain béni pour les extrêmes de gauche, et surtout de droite, qui ne rêvaient pas d’une telle aubaine pour rabattre le caquet des partis au pouvoir.

C’est donc une crise économique mais aussi politique qui annonce un hiver «chaud», mais là, ce n’est qu’une simple image. La réalité promet d’être, au contraire, glaciale.

